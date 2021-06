DJ Prosieben beteiligt sich an Sport-Plattform Urban Sports Club

FRANKFURT (Dow Jones)--Das neue Prosieben-Investitionsvehikel Sevengrowth hat sein erstes Investment getätigt. Wie die Prosiebensat1 Media SE mitteilte, ist Sevengrowth als Minderheitsinvestor mit 15 Prozent und einer Kombination aus Kapital und Media-Volumen bei der Sport- und Fitness-Plattform Urban Sports Club eingestiegen. Finanzielle Details nannte Prosieben nicht.

Der Konzern will die Bekanntheit der 2012 in Berlin gegründeten Plattform durch Werbung auf den eigenen TV-Sendern und Online-Plattformen erhöhen und somit das Wachstum fördern.

Urban Sports Club ist laut Prosieben die am schnellsten wachsende Sport- und Fitness-Plattform in Europa. Sie ist in sieben europäischen Ländern in mehr als 80 Städten vertreten. Über die Plattform lassen sich gegen einen monatlichen Beitrag Sportkurse verschiedener Anbieter buchen. Sie richtet sich nicht nur an Endkunden, sondern auch an Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.