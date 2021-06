Mainz (ots) -Donnerstag, 1. Juli 2021, 00.45 UhrFilmgorillasSteven Gätjen spricht mit Anne Wernicke über "Nomadland" von Chloé Zhao, den großen Oscargewinner dieses Jahres. Hält das Drama mit Frances McDormand, was seine Auszeichnungen versprechen?Anschließend unterhalten sich Silke und Daniel Schröckert über Daniels Pflichtübung, mit der er nach dem verlorenen Filmquiz seine Spielschulden beglichen hat: Gemeinsam mit Silke musste er sich "Sex and the City 2" anschauen - für ihn wahrlich eine schwere Übung.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4955126