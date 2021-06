NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur geplanten Übernahme des Branchenkollegen Grupo Orbis sei zwar kein Preis bekanntgegeben worden, doch sie dürfte den Farben- und Lackeherteller nicht billig kommen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Basis der Bewertungen börsennotierter Wettbewerber sollte der Unternehmenswert bei mindestens gut 550 Millionen Euro liegen. Kurzfristig gelte der Fokus der Anleger weiter dem im laufenden Jahr möglichen Gegenwind durch die gestiegenen Rohstoffpreise./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 09:17 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

