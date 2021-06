Das Solhub-System von Fronius integriert unter anderem Photovoltaik und Elektrolyse. Die österreichische SAN Group will damit bis zu 100 Kilo Wasserstoff am Tag erzeugen. Die Anlage soll im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen.Die SAN Group stellt im niederösterreichischen Herzogenburg unter anderem Produkte für Tiergesundheit und Pflanzenschutz her. Und ab kommenden Jahr auch Wasserstoff: Das Unternehmen ist Fronius' erster Kunde des Solhub, einer Systemlösung zur lokalen Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff. Im vergangenen Mai begann der Bau, im Frühjahr 2022 soll das System ...

