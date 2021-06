Der ZKB eKMU-X Index legte in der vergangenen Handelswoche um 0,4 Prozent zu auf 1071 Punkte zu.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche wieder in die gewohnte Umsatz-Bandbreite zurückgekehrt. So sank das Gesamtvolumen in einem impulsarmen Markt um gut 70 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Franken. Die Anzahl Transaktionen nahm auf 73 von 84 ab. Derweil legte der ZKB eKMU-X Index um 0,4 Prozent zu auf 1070,93 Punkte zu.

