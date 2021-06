Sassenburg (ots) - Die Zeiten, in denen sich Angehörige lediglich zwischen einer Feuer- und einer Erdbestattung entscheiden mussten, sind vorbei. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an außergewöhnlichen Möglichkeiten, den Verstorbenen würdig beizusetzen.Gerade wenn Sie nach "Erdbestattung Sassenburg, Wittingen, Müden, Isenbüttel" suchen, haben Sie mit Schulz-Meyer Bestattungen den goldrichtigen Experten gefunden.Schulz-Meyer Bestattungen (https://schulz-meyer-bestattungen.de/) hat sich darauf spezialisiert, verschiedene Wünsche nach dem Ableben eines geliebten Menschen wahr werden zu lassen. So gehört etwa die Seebestattung zu den gefragten Angeboten. Dabei wird mit einem Schiff auf den offenen See hinausgefahren und die Asche kann über dem Gewässer verstreut werden. Nicht nur für Seemannsleute ist diese Zeremonie eine beliebte Möglichkeit Abschied von dieser Erde zu nehmen. Wen es zu Lebzeiten mehr in die Berge zog, kann außerdem eine Beisetzung mitten in den Bergen erhalten. Die Almwiesenbestattung wird in der Schweiz angeboten und wird ebenfalls immer gefragter. Dabei wird die Asche des Toten in alle Himmelsrichtungen verstreut - aber auch eine Urnenbestattung auf der Alm verbunden mit einer Trauerfeier ist möglich. Darüber hinaus bietet Schulz-Meyer Bestattungen auch eine Luftbestattung an. Im Rahmen der Zeremonie wird die Asche bei einer Heißluftballonfahrt verstreut. Besteht der Wunsch, dem Himmel noch ein Stück näherzukommen, so steht selbst eine Weltraumbestattung zur Auswahl. Nach der Einäscherung des Verstorbenen wird ein kleiner Teil davon zusammen mit anderen Urnen in einer Rakete in den Weltraum geflogen.Neben der klassischen Feuerbestattung und Erdbestattung wünschen sich auch immer mehr Menschen eine Waldbestattung. Dann wir die Urne unter einem Baum platziert. Die Ruhe und Kraft des Waldes hilft einigen Angehörigen über den Schmerz hinweg. Daher haben einige Betroffene auch den Wunsch, den Verstorbenen in irgendeiner Form für immer bei sich zu tragen. In diesem Fall kann aus der Asche des geliebten Menschen auch ein Kristall gebrannt werden. Dieser lässt sich dann in Form eines Schmuckstückes immer bei sich tragen. Auch die Diamantbestattung ist daher immer beliebter. Dabei wird aus der Asche ein einzigartiger Diamant gepresst, welcher je nach Zusammensetzung in einer ganz eigenen Farbe strahlt. Der Spezialist für Erdbestattung und Feuerbestattung bietet darüber hinaus die Riffbestattung an, bei der die Asche mit einem umweltfreundlichen Material gebunden und dann in Beton in ein Riffdenkmal unter dem Wasser gegossen wird. Dabei können die Angehörigen der Zeremonie über Wasser vom Schiff aus beiwohnen und eine Trauerfeier abhalten.Schulz-Meyer Bestattungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei den letzten Schritten nach dem Tod zu begleiten. Dabei nimmt das Team die anfallenden Schritte ab, damit die Hinterbliebenen in Ruhe trauern können. Immerhin ist ein Sterbefall eine hochemotionale Angelegenheit, bei der organisatorische Dinge keinen Raum einnehmen sollten. Das Bestattungsinstitut verfügt über eine eigene Trauerfloristik, eine Trauerhalle und Abschiedsräume.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Erdbestattung Sassenburg, Wittingen, Müden, Isenbüttel ", erhalten Sie auf der Webseite https://schulz-meyer-bestattungen.de/Pressekontakt:Olga MeyerTelefon: 05371 750 74 03Mail: schulz-meyer.bestattungen@web.deOriginal-Content von: Schulz-Meyer Bestattungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156851/4955235