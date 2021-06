DJ Jandura als neuer BGA-Präsident vorgeschlagen

BERLIN (Dow Jones)--Dirk Jandura soll neuer Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) werden. BGA-Präsident Anton Börner hat den promovierter Diplom-Kaufmann Jandura zu seinem Nachfolger vorgeschlagen und das Präsidium hat ihn einstimmig für die Wahl zum BGA-Präsidenten auf der Mitgliederversammlung am 5. Oktober nominiert.

"Ich freue mich außerordentlich, die Verantwortung für die BGA-Spitze an einen in Verbandsfragen so qualifizierten wie erfahrenen Mann und erfolgreichen Unternehmer weiterzureichen", erklärte Börner, der seit 2001 Präsident des BGA ist.

Der 51-jährige Jandura ist bereits Mitglied im BGA-Präsidium und bislang Vorsitzender des BGA-Steuerausschusses. Seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung der Oskar Böttcher GmbH & Co. KG in Berlin im Jahr 2011 gehört Jandura als Elektrogroßhändler zum Kernbereich des deutschen Großhandels, so der BGA.

Der BGA ernannte auch Antonin Finkelnburg mit Wirkung zum 5. Oktober zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Gerhard Handke, der nach 25 Jahren im BGA, davon 17 Jahre als Hauptgeschäftsführer, Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

June 29, 2021

