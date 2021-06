Mit Spezialisierung auf recyclierbare Folien ist die Termoplast S.r.L. einer der Vorreiter bei nachhaltiger Folienerzeugung in Europa. Die zu 100 % recyclierbaren MDO-PE Filme überzeugen mit ausgezeichneten Verarbeitungsmöglichkeiten in allen Druckverfahren und auch für Spezialanwendungen für Industrieunternehmen, sowie die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie. Zudem setzt die Termoplast mit ihrem eigenen Recycling-Unternehmen bereits auf "Zero Waste" und Kreislaufwirtschaft in der eigenen Produktion und in der Aufbereitung von "Post Industrial Waste". Die Schur Flexibles Gruppe beschleunigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...