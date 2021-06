Fredericton, New Brunswick - 29. Juni 2021 -TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) ("TRU" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es Colin Sutherland, CPA, CA in seinen Vorstand berufen hat. TRU hat nun 5 Vorstandsmitglieder, 3 davon sind unabhängig.

Herr Sutherland ist ein Chartered Professional Accountant mit über 20 Jahren Finanz- und Betriebserfahrung in der Bergbauindustrie mit Unternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Er hatte weltweit leitende Positionen inne, zur Zeit bei Magna Gold Corp. als Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied und kürzlich bei Arizona Metals Corp., NQ Minerals Plc, Amarillo Gold Corporation und McEwen Mining Inc. Herr Sutherland hat mehrere M&A-, Eigenkapital- und Fremdkapitaltransaktionen geleitet und für Aktionäre einen erheblichen Wertzuwachs erzielt. Herr Sutherland hat einen Bachelor of Business Administration der Saint Francis Xavier University.

Zusammen mit seiner Ernennung zum Vorstandsmitglied des Unternehmens wurde Herr Sutherland auch in den Prüfungsausschuss des Unternehmens berufen, der nun vollständig aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern besteht. Dies steht im Einklang mit der umfassenderen Verpflichtung des Unternehmens zu einer soliden Corporate Governance, zu dem TRU bereits zuvor einen Verhaltenskodex sowie eine Unternehmensrichtlinie zur Offenlegung verabschiedet hat.

Mitbegründer und CEO von TRU, Joel Freudman, kommentierte: "Colin ist eine hervorragende Ergänzung für unseren bestehenden Vorstand, da er erwiesene und relevante Bergbauerfahrung, fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte für natürliche Ressourcen und einen Hintergrund in der Buchhaltung mitbringt. Wir glauben, dass Colins Erfahrung und seine Verbindungen unsere Strategie, unseren Aktionären durch gute Governance, operative Exzellenz und verstärkte Marktpräsenz einen Mehrwert zu bieten, weiter unterstützen wird."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem Vorstandsmitglied, einem leitenden Angestellten und einem Mitarbeiter gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung insgesamt 280.000 Anreiz-Aktienoptionen (die "Optionen") gewährt hat. Diese Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,34 Dollar bei einer Laufzeit von 3 Jahren und sind sofort zur Ausübung freigegeben.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU hat ein Portfolio von 5 Objekten für Goldexploration im hoch-prospektiven Central Newfoundland Gold Belt zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Option von einer Tochtergesellschaft der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100% des Golden Rose Projekts zu erwerben, welches sich entlang der Vorkommen-tragenden Cape Ray - Valentine Lake Shear Zone befindet. TRU besitzt außerdem 100% des Twilite Gold-Projekts, das sich in derselben Scherzone befindet, und drei noch wenig erforschte Objekte, darunter das Rolling Pond-Objekt (unter Option), welches an New Found Gold Corps hochgradiges Queensway Projekt angrenzt. TRUs Stammaktien werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "TRU" gehandelt, auf dem OTCQB Venture Market unter dem Kürzel "TRUIF", und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "706".

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. ("Resurgent"), einer Handelsbank, die Venture Capital Marktberatung und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden kanadischen börsennotierten oder privaten mikro-kapitalisierten Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind im LinkedIn Profil des Unternehmens verfügbar:

Vorsorgliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich solcher in Bezug auf behördliche Genehmigungen und die Auswirkungen von Erweiterungen der TRU Geschäftsleitung. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die vom Management unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich ohne Einschränkung: Herausforderungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und Geschäftspläne; behördliche Genehmigungsverfahren und die anderen Risiken, die in den Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen hierin berücksichtigt werden. Anleger und andere sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig prüfen und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, außer wo es durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

