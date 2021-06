DJ Cleantech Energy Systems macht Sie zum E-Auto-Besitzer samt eigener Stromtankstelle - Wie funktioniert das Energeek® E-Mobilität-Rundumsorglospaket genau?

Zug (pts020/29.06.2021/13:35) - Cleantech Energy Systems ist ein Anbieter von intelligenten Energielösungen und möchte damit die Energiewende in der Schweiz vorantreiben. Das Schweizer Unternehmen bietet Energeek® Solarpanels zur Vermietung an, mit denen sich passives Einkommen erzielen lässt. Doch das innovative Unternehmen bietet auch Lösungen im Bereich der E-Mobilität. Zwar machen Elektroautos aktuell nur einen kleinen Teil aller Autos auf unseren Strassen aus, aber die Tendenz ist steigend und die Wachstumsraten zweistellig. Aktuell belegt die Schweiz in Europa Platz 5, wenn es um den Anteil an zugelassenen E-Autos geht. Viele Menschen zögern allerdings, sich ein E-Auto zuzulegen, da sie zuhause oder beim Arbeitgeber über keine geeignete Stromtankstelle verfügen. Hier kommt Cleantech Energy Systems ins Spiel. Denn das Unternehmen bietet ein einzigartiges Paket rund um die E-Mobilität - inklusive der eigenen E-Tankstelle für zuhause oder am Firmenstandort. Der nachfolgende Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das interessante Paket.

Wie funktioniert das Energeek® E-Mobilität-Rundumsorglospaket genau? Cleantech Energy Systems: Wenn Sie sich entscheiden ein E-Auto zuzulegen, sollten Sie sich dieses Rundumsorglospaket ansehen. Denn bei uns können Sie nicht nur ein modernes und energiesparendes Elektroauto eines führenden Herstellers zu Top-Konditionen kaufen, sondern wir liefern auf Wunsch die Stromtankstelle gleich mit dazu. Wir installieren die E-Tankstelle im Wert von CHF 6'000 bei Ihnen zuhause bzw. an Ihrem Firmenstandort. Sie müssen sich um nichts kümmern, sondern bezahlen später lediglich 35 Rappen für die Kilowattstunde Strom als Abnehmer. Doch das ist noch nicht alles. Mit dem Energeek® E-Mobilitätspaket laden Sie Ihr Elektrofahrzeug ein Jahr lang kostenlost mit Strom. Denn beim Kauf des Pakets erhalten Sie zu Ihrem neuen E-Auto auch eine Tankkarte für über 6'000 Elektrotankstellen in der Schweiz und über 130'000 im EU-Raum. Die Karte ist mit CHF 1'500 bzw. ca. 24'000 Kilometern geladen. Damit fahren Sie ein ganzes Jahr lang umsonst. Die Karte gilt nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in ganz Europa an über 130'000 E-Tankstellen. Das garantiert Elektromobilität - egal, wohin Sie fahren.

Was ist noch im Energeek® E-Mobilitätspaket enthalten? Cleantech Energy Systems: Neben dem modernen E-Auto, der Tankstelle und der Tankkarte erhalten Sie in Ihrem Rundum-Sorglos-Paket auch noch unsere innovativen Energeek® Solar Panels dazu. Je nach Größe Ihres Pakets sind im Energeek® E-Mobilitätspaket 3, 5, 10 oder 20 Energeek® Solar Panels enthalten. Die Panels erzeugen Strom auf einem grossen Dach bei einem unserer Kunden und Sie erhalten dadurch ein passives Einkommen. Pro Energeek® Solar-Panel können Sie mit einem jährlichen Mietertrag von CHF 103 rechnen, also bis zu CHF 2'060.- pro Jahr bei 20 Stück. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren sind das CHF 61'800 an Mieterträgen. Ihre Energeek® Solar Panels können Sie übrigens jederzeit weiterverkaufen, verschenken oder vererben.

Wie sehen die unterschiedlichen E-Mobilitäts-Pakete im Detail aus? Cleantech Energy Systems hält für jeden das passende Paket bereit. Es gibt vier Pakete für jeden Wunsch: Start, Basic, Plus und Profi. Die Pakete unterscheiden sich vor allem in der Anzahl der enthaltenden Solarpanels. Denn alle Pakete beinhalten ein Elektrofahrzeug nach Wahl, die Installation der E-Tankstelle und eine Strom-Ladekarte für bis zu 24.000 Kilometer oder CHF 1'500. Die Pakete unterscheiden sich nur in der Anzahl der Energeek® Solar Panels. Jedes Panel hat einen Wert von CHF 1'998 pro Stück und bringt einen garantierten Strommietertrag über 30 Jahre. Das Paket "Start" enthält drei Panels, das Paket Basic enthält 5 Panels, das Paket "Plus" enthält 10 Panels und das Paket "Premium" enthält 20 Panels. Der Mietertrag den die Eigentümer, also Käufer, beim Paket Start erhalten beträgt 309 CHF pro Jahr, beim Paket Basic 515 CHF, beim Paket Plus 1030 CHF pro Jahr und beim Paket Premium 2060 CHF pro Jahr.

Mit welchen Mieterträgen können Sie bei den Energeek ® Solarpanels rechnen? Cleantech Energy Systems: Das ist abhängig vom gebuchten Paket. Wir wissen, dass die Panels mindestens 30 Jahre lang Strom liefern. Das ist die Zeit, die auch zusammen mit dem Stromliefervertrag mit unserem Kunden vereinbart wurde. Realistisch ist es aber, dass die Panels bis zu 50 Jahre in Betrieb sind. In unserer Modellrechnung haben wir konservativ mit 30 Jahren gerechnet. Beim Paket Basic und beim Paket Start gehen wir in unserer Modellrechnung von einem Mietertrag von CHF 15'000 aus. Beim Paket Plus gehen wir von einem Mietertrag von CHF 30'000 aus und beim Paket Profi von CHF 60'000. Das bedeutet, dass sich bei den Paketen Basic, Plus und Profi Ihre Investition in den Paketpreis durch die Mieterträge im Lauf der Zeit amortisiert bzw. übersteigt. Denn beim Paket Plus erhalten Sie über die Laufzeit von 30 Jahren eine Rendite von 135 Prozent und somit 35 Prozent mehr Geld, als sie ursprünglich investiert haben. Beim Paket Profi sind es sogar 65 Prozent mehr. Beim Paket Basic decken sich Mieteinnahmen und Investitionen in etwa und beim kleinsten Paket Start betragen die Mieteinnahmen etwa 65 Prozent der Investition und decken damit immer noch einen großen Teil des Kaufpreises. Auch nach 30 Jahren können die Panels zum Kaufpreis weiterverkauft werden, da wir in den Unterhalt und Ersatz der Energeek Panels investieren und der Strompreis langfristig steigt.

Aus welchen Fahrzeugen kann man beim Paket wählen? Cleantech Energy Systems: Wir haben einige Fahrzeuge, die wir aktuell anbieten auf unserer Webseite aufgelistet. über 500 können wir jederzeit erhalten. Von jeder Marke. Unter diesem Link kommen Sie zu den aktuellen Angeboten: https:// cleantech-energy-systems.com/einzigartige-e-mobilitaetsloesungen . Wir haben schwergewichtig folgende Hersteller im Programm: Mercedes, JAC, VW, Jaguar oder Audi. Wenn Sie das Auto vorab zur Probe fahren möchten, kontaktieren Sie uns oder buchen Sie einfach eine Probefahrt mit einem der modernen E-Autos über unser Kontaktformular auf der Webseite. Wir kommen mit dem Fahrzeug auch zu Ihnen nach hause oder in die Firma. Die Autos liegen preislich je nach Größe und Ausstattung bei zwischen CHF 25'000 und CHF 85'000 und bis zu 40 Prozent unter dem Katalogpreis.

Wie funktioniert die Bezahlung? Kann das Energeek Paket auch finanziert werden? Cleantech Energy Systems: Die Bezahlung erfolgt per Rechnung. Wenn Sie das Fahrzeug mieten, leasen oder finanzieren möchten, ist das ebenfalls kein Problem. Sie können bei uns auch in Fremdwährungen wie WIR/CHW, Euro oder Dollar oder mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum bezahlen. Auch eine Mischung an CHF und Kryptowährungen oder jede andere Kombination ist zum Beispiel möglich. Sprechen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, das perfekt auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist.

Sind in dem Paket noch weitere Leistungen enthalten? Cleantech Energy Systems: Ja, es sind noch weitere Leistungen enthalten. Denn das Paket enthält auch einen Gutschein für eine Energie- oder CO2-Optimierung der Firma Innoplan Engineering & Consulting im Wert von CHF 500. Damit überprüfen die Experten, wo Sie zuhause noch Einsparpotenzial haben und helfen Ihnen dabei aktiv an der Energiewende teilzunehmen und Geld zu sparen

Welche Leistungen bietet Clean Energy Systems noch an? Cleantech Energy Systems: Unser Hauptgeschäft sind Projekte mit den Energeek® Solarpanels, um umweltfreundlichen Strom zu erzeugen. Dabei verkaufen wir die Panels über fixe Projekte und die Käufer erhalten durch die Mieterträge ein jahrzehntelanges passives Einkommen als Eigentümer der Energeek® Panels.

Interview/Text: geschrieben von Micha Austri

Aussender: CES Cleantech Energy Systems Ansprechpartner: Info Tel.: +41 44 586 37 84 E-Mail: info@cleantech-energy-systems.org Website: www.cleantech-energy.com

