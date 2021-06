Cloud-native Multiline-Plattform auf Wachstumskurs, da der Versicherungssektor nach kundenorientierten Lösungen sucht, die leistungsstarke Kundenerlebnisse ermöglichen

EIS, ein Anbieter von Kern- und digitalen Plattformen für Versicherer, gab heute eine Wachstumsinvestition von mehr als 100 Millionen USD von TPG, einem globalen Unternehmen für alternative Anlagen, bekannt. TPG investiert aus TPG Tech Adjacencies (TTAD), einem Fonds, der sich auf flexible Kapitallösungen für die Technologiebranche konzentriert. Die neue Finanzierung wird verwendet, um die Produktentwicklung über das gesamte Spektrum von Risiken, Gesundheit und Vermögen hinweg weiter zu beschleunigen und die geografische Expansion zu unterstützen. Zusätzliche Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

EIS wurde 2008 gegründet und ist ein Versicherungssoftwareunternehmen, das es führenden Versicherern ermöglicht, Innovationen schneller, sicherer und agiler zu gestalten und zu operieren. Die EIS SuiteTM ist eine offene, flexible Plattform von Kernsystemen und digitalen Lösungen, die es Versicherern ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen und zu skalieren, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, neue Einnahmekanäle zu erschließen und leistungsstarke Kundenerlebnisse zu schaffen. Mit Tausenden von offenen APIs gibt die EIS-Plattform Versicherern in allen Geschäftsbereichen die Freiheit, sich mit einem riesigen Ökosystem von Insurtech und neuen Technologien zu verbinden oder als Drehscheibe dafür zu dienen.

"Wir freuen uns, mit TPG zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin unsere branchenführende Cloud-native Suite von Technologielösungen Versicherern auf der ganzen Welt anbieten", sagte Alec Miloslavsky, Gründer und CEO von EIS. "Das Team von TPG ist auf unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie ausgerichtet und seine langjährige Erfolgsbilanz, seine Branchenbeziehungen und sein tiefes Fachwissen machen es zu einem idealen Partner für EIS, wenn wir unser Geschäft vorantreiben. Die Investition wird uns helfen, die wachsende Kundennachfrage weiterhin zu befriedigen, da Versicherer von veralteten ‚modernen Legacy'-Systemen zu einer Plattform wechseln, die die Flexibilität, Geschwindigkeit, Offenheit und Sicherheit bietet, die der heutige hart umkämpfte Markt erfordert."

Die kundenorientierte EIS Suite ist eine einzigartige Multi-Line-Plattform, die Tiefe in relevanten Geschäftsbereichen, die moderne Architektur von Insurtech und bewährte Skalierbarkeit kombiniert und die weltweit größte API-First-Cloud-native Kernsystemimplementierung unterstützt. EIS bedient Kunden in Nordamerika, Europa und Asien und die plattformunabhängige EIS Suite kann auf AWS, Microsoft Azure und Google Cloud bereitgestellt werden.

"Die digitale Transformation von Versicherungen ist seit langem ein Thema für TPG, und wir glauben, dass EIS eine Lösung für die Zukunft der Branche ist", sagte Nehal Raj, Partner bei TPG. "Alec und sein Team haben eine leistungsstarke Plattform aufgebaut, die es Versicherern auf der ganzen Welt ermöglicht, effektiver zu arbeiten, kundenorientierter zu werden und eine schnellere Markteinführung zu erreichen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um auf seiner starken Dynamik aufzubauen."

Zu den Investitionen von TPG im Versicherungsbereich gehören Vertafore, ein führender Anbieter moderner Versicherungstechnologie, und CCC Information Services, ein führender SaaS-Anbieter für die Automobil-, Versicherungs- und Unfallreparaturbranche. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung ein aktiver Technologieinvestor mit aktuellen und früheren Softwareinvestitionen wie C3 AI, Kaseya, McAfee, Planview, ThycoticCentrify, WellSky, Wind River und Zscaler.

GCA fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von EIS. William Blair fungierte als Finanzberater von TPG und Kirkland Ellis diente als Rechtsbeistand.

Über EIS

EIS ist ein Versicherungssoftwareunternehmen, das es führenden Versicherern ermöglicht, innovativ zu sein und wie ein Technologieunternehmen zu agieren: schnell, einfach, agil. EIS wurde 2008 gegründet und bietet eine Plattform für Hochgeschwindigkeitsversicherungen. Diese offene, flexible Plattform von Kernsystemen und digitalen Lösungen ermöglicht es Versicherern, Innovationen zu beschleunigen und zu skalieren, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, neue Einnahmekanäle zu erschließen und Versicherungserlebnisse zu schaffen, die die Welt lieben wird. Und mit Tausenden von offenen APIs gibt die Plattform Versicherern die Freiheit, sich mit einem riesigen Ökosystem von Insurtech und neuen Technologien zu verbinden. EIS mit Hauptsitz in San Francisco treibt das Prämienwachstum für Versicherer in allen Geschäftsbereichen weltweit voran. Für weitere Informationen besuchen Sie EISGroup.com oder folgen Sie @EISGroupLtd auf Twitter und LinkedIn.

Über TPG

TPG ist eine führende globale Alternative-Asset-Firma, die 1992 gegründet wurde, mit einem verwalteten Vermögen von 96 Milliarden USD und Büros in Peking, Fort Worth, Hongkong, London, Luxemburg, Melbourne, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul, Singapur und Washington D.C. Die Anlageplattformen von TPG erstrecken sich über eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter Private Equity, Growth Equity, Impact Investing, Immobilien, Secondaries und Public Equity. Ziel von TPG ist es, dynamische Produkte und Optionen für seine Investoren zu gestalten und gleichzeitig Disziplin und herausragende operative Qualität in die Anlagestrategie und die Performance seines Portfolios einfließen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com und auf Twitter @TPG.

