Mainz (ots) - Mit Giovanni Zarrella & Band und Mirko Santocono am 13. August 2021 / Live-Stream bei SWR4 Rheinland-Pfalz ab 20 Uhr / Kartenvorverkauf startet jetztSWR4 Rheinland-Pfalz und die mainzplus Citymarketing präsentieren Giovanni Zarrella & Band und Mirko Santocono live zu einem besonderen Sommerabend auf der Zitadelle in Mainz. Das Konzert mit jeder Menge Dolce Vita findet Corona konform statt. Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf (18 Euro plus Vorverkaufsgebühren) unter www.frankfurter-hof-mainz.de (hier unbedingt die aktuelle Hinweise des Veranstalters beachten!) Das Konzert wird ab 20 Uhr auf SWR4.de (https://www.swr.de/swr4/) live gestreamtGiovanni Zarrella & BandMit seinen Erfolgsalben "La vita é bella" und "Ciao!" schlägt der charismatische Sänger eine Brücke zwischen den größten Hits des deutschen Schlagers und der Sprache seiner Familie. Aufgewachsen als Sohn italienischer Eltern im beschaulichen Hechingen, kehrt Giovanni Zarrella in vielerlei Hinsicht zu seinen Wurzeln zurück. Zur Musik, zur italienischen Sprache und nicht zuletzt zu seinem Traum von einem Leben als Musiker, den schon sein Vater hatte.Mirko SantoconoDer Singer-Songwriter aus dem Westerwald mit italienischen Wurzeln ist ein Vollblut-Musiker. Mit authentischen Songs begeistert er sein Publikum. Mirko feierte bereits mit seiner Debüt-Single "Farben" 2016 seinen Durchbruch. Im Februar 2019 erschien dann sein erstes Album. Mit "Meine Zukunft ist anders" präsentierte er Songs, die seine eigene Lebensgeschichte erzählen. Dieses Jahr startet der Sänger nochmal neu durch: Seine Single "Tanzen" war 14 Wochen in den deutsche Radiocharts vertreten.