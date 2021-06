Wolftank-Adisa präsentiert als 32. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace. So moderiert das Unternehmen an: "Liebe Investoren, als gerade mit "very sustainable" ausgezeichnetes Unternehmen ist es unser Anspruch weiterhin als Pionier in den Bereichen Umweltschutz, Wasserstoff & LNG, sowie als Tankanlagen-Sanierer unser Bestes zu geben. Diese Präsentation soll Ihnen tiefere Einblicke in unser Wirken und die nachhaltige, profitable Zukunft der Wolftank-Adisa Gruppe geben".https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/wolftank/3949/5 Dazu der Nachhaltigkeitsbericht: https://boerse-social.com/companyreports/2020/214493/wolftank_nachhaltigkeitsbericht_geschaftsjahr_2020/ Und: Mit Wirkung Anfang Juli hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...