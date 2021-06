Die Knorr-Bremse AG(ISIN: DE000KBX1006) "bestätigt, dass sie grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert ist." Und weiter heisst es von Knorr: "Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt." Scheint auf jeden Fall die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) - Aktionäre zu freuen. Die Aktie handelt derzeit mit Plus 5,64 % (+3,20 EUR) bei 59,90 EUR (XETRA, 13:43 Uhr). Zwischenzeitlich sah man auf XETRA Kurse von bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...