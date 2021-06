Frontignan, Frankreich (ots/PRNewswire) - HEXIS Group, der französische Klebefolienhersteller, verkündet hervorragende Ergebnisse hinsichtlich der Wirkung seiner antimikrobiellen Schutzfolie PURE ZONE gegen Viren und Bakterien.Im Zuge von zahlreichen Tests, die seit mehreren Monaten in französischen Laboren durchgeführt werden, haben die Ergebnisse von "VirHealth" und "Eurofins" aus Lyon bestätigt, dass dank der PURE ZONE-Technologie- die SARS-CoV-2-Viruslast* um 97% verringert wird;- die HCov-229E-Viruslast* um 99,8% verringert wird;- eine Bakterienverminderung von 99,9% bei den am häufigsten vorkommenden Stämmen** festgestellt wird.Caroline MATEU, Vorsitzende des Verwaltungsrates, und Clément MATEU, CEO der HEXIS Group, begrüßen diese hervorragenden Ergebnisse mit Begeisterung:"Während die Gesundheitskrise noch rund um den Erdball wütet, freut sich die HEXIS Group, ihren Beitrag leisten zu können, indem sie ein Produkt bereitstellt, das eine effektive Antwort im Kampf gegen die Pandemie liefert."INDUSTRIELLE FERTIGUNG MADE IN FRANCEDie antimikrobielle Schutzfolie PURE ZONE wird in Frankreich von HEXIS, einem Unternehmen, das sich auf die Fertigung von hochwertigen Klebefolien aus gegossenem PVC, PU und Latex spezialisiert hat, hergestellt.Die gesamte Produktion der HEXIS-Folien ist garantiert Made in France.Das Unternehmen fertigt seine Rollen in seinen zwei Produktionsstätten im Süden Frankreichs.So kann es seinen Kunden eine stabile Produktion garantieren und nimmt eine Premium-Positionierung ein.DIE PURE ZONE-FOLIE SCHÜTZT OBERFLÄCHEN 24/7Die vom HEXIS-F&E-Labor entwickelte und 2013 patentierte PURE ZONE-Technologie bietet rund um die Uhr einen kontinuierlichen vorbeugenden Schutz gegen Bakterien und Coronaviren*.Die zuverlässige und für die allgemeine Öffentlichkeit nützliche PURE ZONE-Folie ist die perfekte Lösung, um Orte und Oberflächen in direktem Kontakt mit Menschen zu schützen, ohne dabei eine Gefahr für die Haut darzustellen: Terminals und Touchscreens, Türklinken, Geländer, Empfangstresen, öffentliche Verkehrsmittel, medizinische Einrichtungen, Hotels und Restaurants, Supermärkte, Schulen, usw.EINE AUF SILBERIONEN BASIERENDE TECHNOLOGIEDie innovativen PURE ZONE-Folien enthalten Silberionen, die in einer Glasmatrix eingebettet und gleichmäßig auf der Folie verteilt sind.Beim Kontakt mit Feuchtigkeit werden diese reaktiven Silberionen von der Oberflächenschicht aus aktiviert, sodass sie Mikroben schnell blockieren und hemmen und dadurch deren Ausbreitung zwischen den Reinigungs- und Desinfektionsverfahren eindämmen.* HCoV-229E, SARS-CoV-2 Colcov (gemäß ISO 21702)** Staphylococcus aureus, methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Salmonellen, Listerien, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosaWeitere Informationen finden Sie unter: www.hexishealth.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1552938/HEXIS_PUREZONE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1552937/HEXIS_Logo.jpgPressekontakt:Camille MOSLER - contact.presse@hexis.frOriginal-Content von: HEXIS SAS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085942/100873445