Vaduz (ots) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag, 28. und Dienstag, 29. Juni 2021 zu einem Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder nach Potsdam eingeladen. Weitere Teilnehmer waren der Grossherzog von Luxemburg, der König der Belgier, die Bundespräsidenten Österreichs und der Schweiz sowie Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein.Der jährlich stattfindende Austausch zwischen den Staatsoberhäuptern dient der Pflege der guten Beziehungen sowie der Vertiefung einer Reihe von Themen, die für diese Länder von besonderer Bedeutung sind. Nachdem im Jahr 2020 pandemiebedingt kein Treffen möglich war, konnten die Staatsoberhäupter und ihre Ehefrauen in der Landeshauptstadt von Brandenburg unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes zusammentreffen.Die Staatsoberhäupter tauschten sich zuerst über die aktuellen politischen Entwicklungen in den jeweiligen Staaten aus. Hier standen insbesondere die gesellschaftlichen Folgen der Covid-19 Pandemie im Mittelpunkt der Debatte. Ein weiteres Schwerpunktthema der Gespräche war eine sozialverträgliche und nachhaltige Klimapolitik. Nach einem Vortrag des Direktors des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung diskutierten die Gäste über die soziale Akzeptanz und Umsetzung der für die kommenden Jahrzehnte angestrebten Klimaneutralität. S.D. Erbprinz Alois informierte über die aktuellen politischen Entwicklungen in Liechtenstein und verwies hinsichtlich der Klimapolitik insbesondere auf die Klimavision und Energievision 2050 sowie die dazugehörige Strategie zur Umsetzung der Ziele bis Ende dieses Jahrzehnts.Im Jahr 2022 wird das Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter in Liechtenstein stattfinden. S.D. Erbprinz Alois hat entsprechend bereits eine Einladung für das kommende Jahr angekündigt.Vor dem offiziellen Programm besichtige das Erbprinzenpaar die preussischen Schlösser und Gärten in Potsdam und traf im Rahmen eines Abendessens in der liechtensteinischen Residenz verschiedene Entscheidungsträger und Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Medizin.Pressekontakt:Sekretariat S.D. Erbprinz Alois von und zu LiechtensteinSilvia Hassler-De Vos, Schloss VaduzT +423 238 12 00mailto: se@sfl.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100873441