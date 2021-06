Seit Monaten steckt der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall in einem zähen Seitwärtstrend fest. Trotz guter Auftragslage und Umbauplänen gelingt es dem MDAX-Titel nach wie vor nicht, wieder in dreistellige Kursregionen vorzustoßen. Ein neuer Großauftrag von der Bundeswehr sorgt am Dienstag zumindest wieder für steigende Kurse.Das Volumen des Großauftrags betrage für Rheinmetall über eine halbe Milliarde Euro, teilte der Konzern mit. Die Bundeswehr habe das Gemeinschaftsunternehmen PSM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...