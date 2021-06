DJ Beiersdorf-Aufsichtsrat bestellt zwei neue Vorstandsmitglieder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf hat zwei neue Vorstandsmitglieder bestellt: Patrick Rasquinet übernimmt zum 1. Juli die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective mit dem Marken Eucerin, Hansaplast und La Prairie von Vincent Warnery, der am 1. Mai zum Vorstandsvorsitzenden des Hamburger DAX-Konzerns ernannt wurde. Rasquinet begann seine Karriere bei Beiersdorf 1993 und leitete seit 2010 die Selektivkosmetikmarke La Prairie mit Sitz in Zürich.

Oswald Barckhahn tritt zum 15. Oktober in den Vorstand ein und übernimmt Verantwortung für das Kosmetikgeschäft in Europa und Nordamerika. Er wird Nachfolger von Thomas Ingelfinger, der im kommenden Jahr in den Ruhestand tritt. Vor seinem Wechsel zu Beiersdorf war Barckhahn President Europe und Head of Global Sales and E-Commerce bei Jacobs Douwe Egberts in Amsterdam und hatte verschiedene leitende Führungspositionen bei PepsiCo und Procter & Gamble in Europa sowie Nord- und Südamerika inne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 08:58 ET (12:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.