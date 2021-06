Der Bremsenkonzern Knorr-Bremse greift nach der Mehrheit am Scheinwerfer-Spezialisten Hella. Der Münchner Konzern machte am Dienstag als erster potenzieller Käufer sein Interesse an einem Kauf der 60-Prozent-Anteils an Hella öffentlich, den die Eigentümerfamilien Hueck und Röpke angeblich verkaufen wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...