DGAP-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Verkauf

KAP AG ERWARTET EINEN HÖHEREN BUCHGEWINN DURCH DEN VERKAUF DER IT-NOVUM GMBH



29.06.2021 / 15:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KAP AG ERWARTET EINEN HÖHEREN BUCHGEWINN DURCH DEN VERKAUF DER IT-NOVUM GMBH Fulda, 29. Juni 2021 - Die Mehler AG, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der KAP AG, hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf des Tochterunternehmens it-novum GmbH mit einer Konzerngesellschaft der Allgeier SE abgeschlossen. Der Kaufpreis (Enterprise Value) beläuft sich auf rund 22 Mio. EUR und ergibt ein Multiplikator von 9,5 auf das normalisierte EBITDA. Mit dem Verkauf der it-novum GmbH ist die vollständige Trennung von dem Segment abgeschlossen. Die Veräußerung führt zu einem höheren Buchgewinn für die KAP AG. Die börsennotierte Allgeier SE ist einer der großen deutschen Full-Service-Anbieter für IT- und Software-Services mit eigenen Softwarelösungen. Allgeier beabsichtigt, das Geschäft der it-novum GmbH in den kommenden Jahren langfristig und nachhaltig weiterzuentwickeln. Kontakt: KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

kai.knitter@kap.de

+49 (0) 661 103 327

29.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de