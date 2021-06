Die von den 27 EU-Staaten fixierte Reform der EU-Agrarpolitik wird von SPÖ, Bio Austria und ÖBV vor allem im Umweltschutzbereich kritisiert, vom ÖVP-Bauernbund wie berichtet begrüßt. Die neuen Regeln sollen 2023 in Kraft treten. Danach müssen die Mitgliedstaaten 2023 und 2024 dafür sorgen, dass mindestens 20 Prozent der Agrar-Direktzahlungen an Landwirte in umwelterhaltende Maßnahmen investiert werden. ...

