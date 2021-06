DJ MARKT/TecDAX steigt auf neues Jahreshoch

Der TecDAX steigt auf ein neues Jahreshoch bei 3.616 Punkten. "Die seit Mitte Februar laufende Konsolidierung unterhalb von 3.606 Punkten löst sich nach oben auf", so ein Marktteilnehmer. Der TecDAX arbeite nun an einem neuen Kaufsignal. Trage man die Konsolidierungsspanne nach oben ab, lasse sich ein Ziel von 4.000 Punkten ableiten. TecDAX plus 0,9 Prozent auf 3.613 Punkte.

