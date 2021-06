Der Wasserstoff-Sektor meldet sich zurück und die ITM-Power-Aktie zeigt sich besonders stark. DER AKTIONÄR sah den Ausbruch kommen. Anleger können sich über 25 Prozent Kursgewinn in nur drei Handelstagen freuen. Wie geht es jetzt weiter?Der Ausbruch über den letzten Widerstand bei 409 Pence zeichnete sich bereits letzte Woche ab (DER AKTIONÄR berichtete). Entscheidend für die technische Analyse war der überproportionale Tagesanstieg am letzten Donnerstag. An diesem Tag legte die ITM-Power-Aktie ...

