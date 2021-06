DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Green Capital AG verkauft ihre Anteile an der KBB Kollektorbau GmbH

Bonn (pta028/29.06.2021/15:32) - 29. Juni 2021 - Die Murphy&Spitz Green Capital AG hat ihre Anteile an der KBB Kollektorbau GmbH mit Wirkung zum heutigen Tag an den Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft, Stephan Fintelmann, verkauft. Murphy&Spitz Green Capital hielt 10,5 Prozent an dem Berliner Hersteller von Komponenten thermischer Solarsysteme. Der Verkauf der Anteile erfolgte zu einem Kaufpreis von 460.000 Euro. Dies entspricht einer Abwertung um 100.000 Euro gegenüber dem im Anlagevermögen der Murphy&Spitz Green Capital AG verzeichneten Wert. Die Jahresprognose der Murphy&Spitz Green Capital wird davon nicht berührt.

Die Beteiligung an der KBB Kollektorbau GmbH stammt noch aus der Zeit der Tätigkeit der Murphy&Spitz Green Capital AG als Beteiligungsgesellschaft. Bereits 2012 hatte sie diese aufgegeben. "Mit unserem Investment in die KBB Kollektorbau GmbH konnten wir in stets partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Management zur Entwicklung einer hervorragenden, nachhaltigen Technologie beitragen", erläutert Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital. "In Deutschland hat sich im Bereich der regenerativen Wärmeerzeugung jedoch die Photovoltaik durchgesetzt. Der Markt für Solarthermie ist weggebrochen. Diese Entwicklung konnte selbst das hervorragende Management der KBB Kollektorbau nicht aufhalten." Das operative Geschäft der KBB Kollektorbau war bereits im letzten Jahr eingestellt worden, die Assets wurden in den zurückliegenden 12 Monaten veräußert. In sonnenreichen Ländern, wie bspw. Tunesien, spielt die Solarthermie weiterhin eine große Rolle. So wird das Geschäft der KBB Kollektorbau nun von einem nordafrikanischen Partner weitergeführt.

Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft (ISIN DE000A0KPM66, Börse Düsseldorf) mit Fokus auf Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien und den Betrieb von Erneuerbare-Energie-Kraftwerken. Ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG verwaltet Vermögen privater und institutioneller Mandant*innen. Die Murphy&Spitz Green Energy AG, ebenfalls eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, entwickelt, erwirbt und betreibt Erneuerbare-Energie-Kraftwerke in Europa.

