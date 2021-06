DJ PTA-News: Karwendelbahn AG: Patrick Kenntner von Unbekanntem mit Messer angegriffen

Mittenwald (pta029/29.06.2021/15:35) - Am vergangenen Mittwoch, den 23.06.2021 gegen 21:45 Uhr bis 22:00 Uhr haben sich Mitarbeiter der Karwendelbahn zusammen mit dem Vorstand der Gesellschaft, Herrn Patrick Kenntner, die Johannifeuer auf den umliegenden Bergen vom Parkplatz der Karwendelbahn aus angesehen.

Ein bisher Unbekannter näherte sich Herrn Kenntner und teilte diesem mit, dass er ihn umbringen werde.

Der Unbekannte wurde aufgefordert das Grundstück der Karwendelbahn AG umgehend zu verlassen.

Ca. 10 Minuten später kehrte dieser Unbekannte mit einem gezogenen Messer zurück und versuchte Herrn Kenntner anzugreifen.

Nur durch das beherzte Eingreifen eines weiteren Mitarbeiters konnte Herrn Kenntner Vorsprung verschafft werden, sodass der Unbekannte Herrn Kenntner trotz des fortgesetzten Angriffes nicht verletzen konnte.

Hintergrund dieses Angriffes, so vermuten die Verantwortlichen der Karwendelbahn, ist die seit Jahren andauernde falsche, verleumdende und herabsetzende Berichterstattung des Münchner Merkurs, insbesondere durch den Journalisten Schnürer, sowie die ständigen, falschen Verleumdungen des ehemaligen Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) und dem aktuellen Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) und deren Anwälte Dr. Jan Suchomel und Dr. Hoppe aus der Kanzlei fieldfisher, die zu diesem versuchten Mord führten.

Bereits vor etwas mehr als über einem Jahr wurde Herr Wolfgang W. Reich, Vorstand der Gesellschaft, in einer Kneipe in Mittenwald von einem Bürger angegriffen, der ebenfalls falsche Anschuldigungen vorbrachte, die der Münchner Merkur seit Jahren konsequent gegen die Karwendelbahn AG erhebt.

Insbesondere Herr Schnürer, Journalist des Münchner Merkurs, stachelt seit Jahren systematisch die Bevölkerung von Mittenwald gegen die Verantwortlichen der Karwendelbahn AG auf mit einer falschen und menschenverachtlichen Berichterstattung, was nun zu einem Mordversuch an Herrn Kenntner geführt hat.

In diesem Zusammenhang darf daran erinnert werden, dass der Münchner Merkur nicht vor vorsätzlicher falscher Berichterstattung zurückschreckt, wie z.B. unsere Pressemitteilung vom 21.08.2020 gezeigt hat ( https:// www.pressetext.com/news/20200821030 ).

Damals hat der Münchner Merkur in seinem Onlinebericht behauptet, es würden unerträgliche Zustände auf einem Karwendelbahn-Parkplatz herrschen und verwendete dabei in Fake-News-Manier Bilder und Videos von einem Parkplatz in den USA. Dies war damals leicht erkennbar, da die Autos alle US-amerikanische Kennzeichen trugen.

Die Karwendelbahn AG wird künftig gegen den Münchner Merkur vorgehen, sollte dieser weiterhin falsche oder verleumderische Berichterstattungen verbreiten.

Die menschenverachtende Berichterstattung und die Propaganda des Journalisten Schnürer, in dem die Bürgermeister von Mittenwald glorifiziert und verherrlicht werden, erinnern stark an die Vorgehensweise des Propagandaministers Goebbels zur damaligen Zeit.

Auch damals wurden Andersdenkende systematisch durch die Presse herabgewürdigt und verleumdet und die Bevölkerung von der Presse aufgestachelt, was zu massiven Angriffen und Morden gegen Minderheiten und Juden geführt hat.

Aus diesem Grund wird auch schon seit längerem der Journalist Schnürer, der menschenverachtend und vorsätzlich falsch und verleumderisch über die Karwendelbahn und deren Verantwortlichen berichtet und die Glorifizierung der Bürgermeister durchführt, als Propagandaminister in Goebbels-Manier bezeichnet.

Die hetzerische und falsche Berichterstattung ist ein journalistischer Skandal der seinesgleichen sucht.

Die Verantwortlichen des Münchner Merkurs werden aufgefordert endlich Konsequenzen zu ziehen.

Wie einseitig die Berichterstattung des Münchner Merkurs ist, zeigt sich auch in dem Umstand, dass bis heute keine Berichterstattung darüber erfolgte, welchen Nutzen der Krieg gegen die Karwendelbahn AG für den Markt Mittenwald hatte, der zu einer Steuergeldveruntreuung, Gerüchten zur Folge von mehr als 2 Mio. Euro, führte.

Anstatt dieser ungeheuerlichen Steuergeldverschwendung durch die Verantwortlichen im Rathaus nachzugehen, glorifiziert der Journalist Schnürer in Propagandamanier die Verantwortlichen im Rathaus, sodass die Verantwortlichen von Mittenwald zur regelrechten Menschenjagd aufrufen können.

In einem Urteil des Landgerichts München wird wie folgt zum Journalisten Schnürer ausgeführt:

"Zugunsten der Beklagten ist seine Meinungsfreiheit, Art. 5 GG, zu sehen, ferner, dass sie in staatsbürgerlich lobenswerter Weise - unterstellt - kritisch das korruptive Zusammenwirken eines korrupten Politikers mit einem sein Wächteramt versäumenden, insoweit ebenfalls korrupten Journalisten aufdecken wolle, was auch immer ihre eigenen Interessen sein mögen."

Die vierte Macht im Staat versagt insofern und es ist wohl einmalig und lobenswert, dass ein Landgericht von korrupten Politikern und korrupten Journalisten spricht und die Presse und Staatsanwaltschaft dieser "Korruption" im Rathaus von Mittenwald und diesen Straftaten nicht nachgeht.

Es liegt sogar ein Gutachten eines Rechtsprofessors vor, der die massiven Straftaten im Rathaus von Mittenwald bestätigt und die ungeheuren Steuergeldverschwendungen bezüglich der vom Markt Mittenwald geführten Prozesse gegen die Karwendelbahn als Paradefall für die Veruntreuung von Steuergeldern bezeichnet.

