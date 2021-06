Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Knorr-Bremse AG (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) vom 29. Juni 2021:Die Knorr-Bremse AG bestätigt, dass sie grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60% der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert ist. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...