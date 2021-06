Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, den Geschäftsbericht in Form 20-F für das am 31. März 2021 beendete Geschäftsjahr (der "Geschäftsbericht") bei der US-Börsenaufsicht (die "SEC") eingereicht zu haben. Takeda hat den Geschäftsbericht am 29. Juni 2021 bei der SEC eingereicht. Der Geschäftsbericht steht auf der Website von Takeda zur Verfügung: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/.

Darüber hinaus stellt Takeda jedem Aktionär auf Anfrage kostenlos ein Druckexemplar des Geschäftsberichts, einschließlich des jüngst vollständig geprüften Jahresabschlusses, zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich dazu per E-Mail an Takeda Investor Relations unter takeda.ir.contact@takeda.com.

Takeda hat heute überdies den Integrierten Geschäftsbericht 2021 für das am 31. März 2021 beendete Geschäftsjahr veröffentlicht. Er kann auf der Website von Takeda abgerufen werden: https://air.takeda.com.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit führendes, werteorientiertes forschendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Seltene Genetik und Hämatologie, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in plasmabasierte Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer soliden, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter engagieren sich für die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Gesundheitswesen in rund 80 Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210629005784/de/

Contacts:

Medien:

Japanische Medien

Ryoko Matsumoto

ryoko.matsumoto@takeda.com

+81 (0) 3-3278-3414

Medien außerhalb Japans:

Christina Beckerman

christina.beckerman@takeda.com

+1 908-581-4133