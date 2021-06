Das offene Interesse an den Gold-Futures-Märkten stieg am Montag zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 1,3.000 Kontrakte, wenn man die Flash-Daten der CME Group berücksichtigt. Das Volumen hingegen setzte die erratische Aktivität fort und schrumpfte um nur 502 Kontrakte. Gold bleibt bei $1.800 gedeckelt Der Goldpreis weitete die Volatilität zu ...

