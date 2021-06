Der Cloud-Pionier Salesforce hat sich mit seinem Q1-Zahlenwerk eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Papier hat seit seinem Korrektur-Tief im vergangenen März bereits knapp 20 Prozent zugelegt. Aktuell bringt der Softwareriese 226 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. DER AKTIONÄR zeigt, wie Salesforce in den kommenden Jahren eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar erreichen könnte.Salesforce ist auf dem besten Weg bereits in diesem Jahr - gemessen am Umsatz - SAP als weltweit größten ...

