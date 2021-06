New York (ots/PRNewswire) - AUSDOM, der international renommierte Hersteller von Audio- und Videoprodukten, hat seine aktualisierte Autofokus-Live-Streaming-Webcam AF660 vorgestellt und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kommunikationslösungen zur Unterstützung des Online-Unterrichts und von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, insbesondere in der Live-Streaming-Branche.David Wu, CEO von AUSDOM, sagte: "Die Pandemie hat das Leben der Menschen enorm verändert und betrifft uns alle auf die eine oder andere Weise, eine davon ist die Umstellung auf Telekommunikation, anstatt persönlich ins Büro zu gehen. Wir bei AUSDOM haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Wandel zu unterstützen und Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, sich auf diesen "neuen Normalzustand" einzustellen - sowohl im Leben als auch im Beruf."Ausgestattet mit 12 eingebauten milchig-weißen LED-Lampen verfügt der AF660 über ein Live-Streaming-freundliches, dreistufig einstellbares Ringlicht, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine ideale Helligkeit beim Streaming zu erreichen. Mit einer 5-fach vergüteten Full-HD-Linse bietet der aktualisierte AF660 eine lebensechte Panorama-Auflösung von 1920x1080P und eine flüssige Bildrate von 60fps, um die visuelle Wiedergabetreue während des Streamings zu erhalten und eine klare, ruckelfreie Bildwiedergabe zu gewährleisten.Die beiden eingebauten Mikrofone mit Geräuschunterdrückung reduzieren effektiv die Umgebungsgeräusche und verbessern die Audioqualität des Lautsprechers, so dass der Benutzer deutlicher und einfacher gehört werden kann. Mit der Lesezeit-Autofokus-Funktion ist die Webcam in der Lage, Gesichter unabhängig von deren Bewegung genau zu verfolgen und immer einen klaren Fokus zu gewährleisten, was perfekt für Live-Streaming-Übertragungen ist.Das 75-Grad-Sichtfeld des AF660 macht ihn zur idealen Wahl für Live-Streaming mit 1 oder 2 Hosts. Zusammen mit einer Fußklemme, die einen horizontalen 360°- und vertikalen 90°-Drehbereich ermöglicht, und einem ausziehbaren, rutschfesten Aluminiumstativ bietet die AF660 physischen Schutz der Privatsphäre und volle Flexibilität für den Benutzer, die Webcam dort zu platzieren, wo sie am besten funktioniert. Dank der treiberlosen Einstellung und der "Plug-and-Play"-Installation können Anwender schnell und einfach ein Live-Streaming-Meeting einrichten.Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich AUSDOM dazu verpflichtet, Lösungen anzubieten, die Menschen zusammenbringen. AUSDOM verfügt über ein Team von professionellen Designern und Ingenieuren mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche, die jedes Produkt mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum Detail entwerfen, um ein beispielhaftes Kundenerlebnis zu bieten, so dass die Benutzer schnell in den Genuss der einfachen und intelligenten Technologie von AUSDOM kommen können.Für weitere Informationen besuchen Sie: www.ausdom.com oder kontaktieren Sie support@ausdom.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553852/Clearer_Closer_AUSDOM_s_Upgraded_Webcam_AF660_Unlocks_a_New_Live.jpgPressekontakt:Will Laiwill@ausdom.com+86-18030235910Original-Content von: AUSDOM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151221/4955565