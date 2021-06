"Die wirtschaftliche Aktivität in Neuseeland kehrt auf das Niveau vor COVID-19 zurück", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, bei der Diskussion der strategischen Prioritäten, die in der Absichtserklärung zuvor festgelegt wurden. Der ermutigende Kommentar kommt, nachdem Neuseeland die COVID-19 Alarmstufe in der Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...