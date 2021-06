DGAP-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie

Smart Equity AG: Jahresergebnis 2020 / Erweiterung des Vorstands



29.06.2021 / 17:00

Vorstand und Aufsichtsrat der Smart Equity AG haben in ihrer heutigen Sitzung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 739 TEUR (Gj. 2019: Jahresfehlbetrag 47 TEUR). Je Aktie entspricht dies einem Ergebnis von 2,69 Euro.



Die Bestellung von Herrn Dr. Johannes Blome-Drees zum Vorstand der Gesellschaft wurde vorzeitig bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 verlängert.



Ferner wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2021 Frau Eleni Issels für die Dauer von drei Jahren zur weiteren Vorständin der Gesellschaft bestellt. Frau Issels verfügt über langjährige Erfahrungen im Finanzsektor und Veränderungsmanagement.



"Wir freuen uns, dass Frau Issels als Systemic Agile Master & Coach unsere Expertise im Bereich Digitalisierung - agile Transformation - Dezentralisierung (DLT) erweitert. Dieses Know-how versetzt uns in die Lage, Geschäftsmodelle hinsichtlich ihrer Anpassungs- und Zukunftsfähigkeit noch besser zu beurteilen", sagt Vorstand Dr. Johannes Blome-Drees.



Köln, 29.06.2021



Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Johannes Blome-Drees

Vorstand der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



Tel. (02 21) 2 40 34 96

Fax (0 32 12) 4 15 19 43

E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de

