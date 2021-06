Die RPR Privatstiftung von Ronny Pecik hat per heute ihren gesamten Geschäftsanteil an der RPPK Immo GmbH, welche insgesamt 13 Mio. Immofinanz-Aktien und 5 von der Immofinanz begebene Pflichtwandelanleihen hält, an die Eurovea Services von Peter Korbacka verkauft. Ronny Pecik ist auch als Mitglied des Vorstands der Immofinanz zurückgetreten, wie die Gesellschaft mitteilt.

