Instagram erlaubt testweise mehr Usern, in ihren Stories Links zu teilen. Das bekannte Swipe-Up könnte bald Geschichte sein. Instagram erlaubt testweise auch Menschen ohne verifizierten Account oder weniger als 10.000 Followern das Teilen von Links in Stories. Aktuell ist die Funktion für ausgewählte Personen verfügbar, wie Instagram gegenüber The Verge bestätigt hat. Sticker statt Swipe-Up Das bekannte Swipe-Up für Links wird durch einen Sticker in der Story ersetzt. Statt hochzuwischen, klicken User jetzt auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...