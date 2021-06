DGAP-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

mVISE AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 - Trendwende im ersten Halbjahr 2021



29.06.2021 / 18:03

* Umsatz reduziert sich im Geschäftsjahr 2020 Corona-bedingt auf 19,0 Mio. EUR (Vorjahr: 21,5 Mio. EUR)

* EBITDA in Höhe von -1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR)

* Kosteneinsparungsmaßnahmen umgesetzt - Vertriebsaktivitäten intensiviert

* Abschreibung für das Produkt SaleSphere in Höhe von 0,4 Mio. EUR

* Trendwende im ersten Halbjahr 2021: Positives EBITDA im ersten Halbjahr 2021 erwartet



Düsseldorf, 29.06.2021. Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE0006204589) hat heute nach Börsenschluss ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Die Wirtschaftsprüfer Rödl & Partner erteilten am heutigen Tage für den Konzern- und Einzelabschluss der mVISE AG einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Gesamtjahr 2020 belief sich der Umsatz, wie bereits am 7. April vorläufig bekanntgegeben, auf 19,0 Mio. EUR nach 21,5 Mio. EUR im Vorjahr.



Das Geschäftsjahr 2020 war negativ von der COVID19-Pandemie geprägt. So haben Projektverschiebungen und Projektkürzungen im Bereich Expert-Services temporär zu einer geringeren Auslastungsquote geführt, die durch Kurzarbeit in den betroffenen Bereichen nicht kompensiert werden konnte. Auch bei den Produkten elastic.io und SaleSphere sind die Lizenzumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben.



Der Vorstand hat bereits in Q4 2020 schnell, konsequent und nachhaltig mittels gezielter Gegenmaßnahmen reagiert. So konnten die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 9,3 % (831 TEUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwände um 20,1% (760 TEUR) gesenkt werden. Diese Kostensenkungen konnten jedoch die Umsatzeinbußen nicht vollständig kompensieren. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte -1,0 Mio. EUR nach 1,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019.



Weiterhin hat das Unternehmen im Jahresabschluss 2020 aus Vorsichtsgründen eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,4 Mio. EUR auf das Produkt SaleSphere vorgenommen. Das Konzern-EBIT lag damit im Geschäftsjahr 2020 bei -2,9 Mio. EUR nach einem leicht positiven Ergebnis im Vorjahr.



Die sich bereits im ersten Quartal 2021 abgezeichnete Trendwende setzt sich auch im zweiten Quartal 2021 fort. Im Bereich Expert-Services konnte in den vergangenen Monaten wieder eine annähernde Vollauslastung verzeichnet werden. Für die iPaaS-Integrationsplattform elastic.io konnten in diesem Jahr mit den Firmen Infobip, Mambu und Tata Consulting drei vielversprechende neue White-Label-Kunden gewonnen werden. So rechnet die mVISE AG für das erste Halbjahr wieder mit einem positiven EBITDA. Im Rahmen der beschlossenen Strategie mVISE GROWTH 2021/22 soll im zweiten Halbjahr 2021 durch Integration oder auch Verschmelzung mit einer wertstiftenden Akquisition die Voraussetzung für ein beschleunigtes Wachstum geschaffen werden.



Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2020 steht auf der Website der mVISE AG unter www.mvise.de zum Download zur Verfügung.



Über mVISE AG

mVISE hilft ihren Kunden von der digitalen Transformation zu profitieren und unterstützt die Geschäftsentwicklung durch deutlich gesteigerte Effizienz und schnellere Innovation. mVISE Experten bestimmen, gestalten, kreieren und steuern IT-Infrastrukturen und Software für Datenintegrations- und Enterprise Data Management-Projekte. Die einzigartige Kombination von mVISE mit eigenen Technologieplattformen und Expertendiensten bietet Kunden einen durchgängigen Mehrwert in Ihren digitalen Transformationsprojekten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Düsseldorf sowie Standorte in München, Frankfurt, Bonn und Hamburg.



Weitere Informationen unter www.mvise.de



Kontakt:

Manfred Götz

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

