DJ XETRA-SCHLUSS/DAX hat Rekordstand fest im Visier

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts ist es am Dienstag mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 15.691 Punkte. "Das sieht nach einem Ende der Konsolidierung und nach einer Wiederaufnahme der Rekordjagd im DAX in den kommenden Tagen aus", so ein Händler. Gestützt wurde die Stimmung von den positiven Vorlagen der Wall Street. "Zudem kaufen die Notenbanken trotz aller Hinweise auf eine Normalisierung immer mehr Anleihen", sagte der Marktteilnehmer. Deshalb richte sich der Markt auf ein weiteres gutes Aktienhalbjahr ein und suche nach möglichen neuen Favoriten.

Von der Suche nach neuen Favoriten profitierte auch der TecDAX. Er gewann 0,6 Prozent und übertraf zeitweise das bereits im Februar aufgestellte bisherige Jahreshoch. Im DAX zogen Infineon um 3,4 Prozent an und Delivery Hero um 3,5 Prozent. Die DZ Bank hält Siemens Energy für aussichtsreich, der Kurs erholte sich um 3,6 Prozent.

Auf der anderen Seite verloren Fresenius 0,4 Prozent und FMC 0,9 Prozent. Laut FMC-Chef Rice Powell kostet die Pandemie das Unternehmen ein Jahr Wachstum. In der zweiten Reihe litten die Reise-Aktien weiter unter der Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus: Lufthansa und Fraport fielen um je 0,6 Prozent.

Rheinmetall profitiert von Puma-Auftrag - Knorr-Bremse brechen ein

Rheinmetall stiegen um 2,4 Prozent. Der Konzern hatte gemeinsam mit Krauss Maffei von der Bundeswehr einen Großauftrag zum Schützenpanzer Puma erhalten. Auf Rheinmetall entfällt daraus ein Auftragsumfang von 501 Millionen Euro.

Hella zogen um 4 Prozent an. Knorr-Bemse zeigte Interesse an einem Einstieg über die Aktienpakete der Gründer-Familie. Allerdings seien die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium, hieß es. Knorr-Bremse brachen um mehr als 12 Prozent ein.

Cherry AG mit schwachem Börsendebüt

Ein eher enttäuschendes Börsendebüt verbuchte die Cherry AG. Der erste Kurs von 32,00 Euro entsprach exakt dem Ausgabepreis. Dieser hatte bereits am unteren Ende der Angebotsspanne von 30 bis 38 Euro gelegen. Die Marktkapitalisierung des Herstellers von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen liegt damit bei 778 Millionen Euro. Zum Schluss notierten die Titel bei 32,00 Euro.

Für die Aktie von Atoss Software ging es um 0,2 Prozent nach oben. Sie ersetzen am 1. Juli im SDAX die Aktien von Osram Licht. Hauck & Aufhäuser bleibt weiter positiv für die Atoss-Aktie gestimmt und erwartet eine Fortsetzung des Wachstumskurses.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.690,59 +0,9% +14,37% DAX-Future 15.671,00 +0,9% +14,80% XDAX 15.687,37 +0,7% +14,77% MDAX 34.295,85 +0,1% +11,36% TecDAX 3.605,48 +0,6% +12,22% SDAX 16.125,75 +0,8% +9,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,04% -24 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 7 0 2.659,8 50,3 43,9 MDAX 37 23 0 1.011,4 36,4 33,0 TecDAX 20 10 0 814,2 25,9 17,9 SDAX 49 18 3 188,1 8,2 8,2 ===

