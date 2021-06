Analyst: "Nach den Verlusten gestern ist der Ton an den europäischen Märkten heute etwas positiver gewesen. Die Deltavariante des Coronavirus überschattet die Stimmung aber weiterhin."Paris / London - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. «Nach den Verlusten gestern ist der Ton an den europäischen Märkten heute etwas positiver gewesen. Die Deltavariante des Coronavirus überschattet die Stimmung aber weiterhin», kommentierte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,43 Prozent höher auf 4107,51 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...