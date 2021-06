Die Immofinanz AG hat soeben per Ad-hoc mitgeteilt, dass CEO Ronny (Pecik) mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Seine RPR Privatstiftung hat ebenfalls heute ihren gesamten Geschäftsanteil an der RPPK Immo GmbH an die Gesellschaft von Investor Peter (Korbacka), die Eurovea verkauft. Das Paket beinhaltet insgesamt 13 Millionen Aktien und fünf Pflichtwandelanleihen der Immofinanz AG. Diesen Schritt ...

