DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.107,51 +0,43% +15,62% Stoxx50 3.540,00 +0,22% +13,89% DAX 15.690,59 +0,88% +14,37% FTSE 7.087,55 +0,21% +9,48% CAC 6.567,43 +0,14% +18,30% DJIA 34.333,23 +0,15% +12,18% S&P-500 4.295,86 +0,12% +14,37% Nasdaq-Comp. 14.520,96 +0,14% +12,67% Nasdaq-100 14.554,13 +0,20% +12,93% Nikkei-225 28.812,61 -0,81% +4,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,05% -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,10 72,91 +0,3% 0,19 +51,1% Brent/ICE 74,98 74,68 +0,4% 0,30 +46,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.765,65 1.778,48 -0,7% -12,83 -7,0% Silber (Spot) 25,85 26,13 -1,1% -0,28 -2,1% Platin (Spot) 1.077,25 1.094,65 -1,6% -17,40 +0,6% Kupfer-Future 4,28 4,28 -0,0% -0,00 +21,3%

Der sichere "Goldhafen" ist angesichts des festen Dollar und steigender Marktzinsen nicht gefragt. Analysten verweisen auf den Umstand, dass eine wichtige Unterstützung nicht gehalten habe - dieser Bruch habe Anschlussverkäufe initiiert.

Nach dem höchsten Tagesabschlag seit einem Monat am Vortag steigen die Erdölpreise schon wieder. Die Ausbreitung der Delta-Mutation bremse zwar die Nachfragefantasie etwas, heißt es mit Blick auf neue Lockdowns. Die Gruppe Opec+ dürfte in der laufenden Woche Förderausweitungen beschließen, damit aber die steigende Nachfrage kaum abdecken, heißt es.

FINANZMARKT USA

Der lustlose Handel an der Wall Street geht am Dienstag in eine neue Runde. Zwar haben S&P-500 und Nasdaq anfangs neue Rekordstände markiert, doch beginnen die Kursaufschläge im Verlauf zu bröckeln. Das überraschend gut ausgefallene Verbrauchervertrauen verpufft. Trotz der aktuellen Konsolidierungsphase glauben viele Marktteilnehmer an weiter steigende Kurse. Denn die nach wie vor niedrigen Realzinsen und die unterstützende Geldpolitik sprächen unverändert für Anlagen in Aktien, heißt es. Sorge bereite allerdings die Ausbreitung der Delta-Variante in der Corona-Pandemie, zumal die Impfkampagnen in vielen Teilen der Welt kaum vorankämen, heißt es im Handel. Eine Umfrage der Citigroup unter Kunden zeigt aber, dass Investoren Inflation und eine Änderung der US-Geldpolitik derzeit am meisten fürchten. Die Ankündigung mehrerer großer US-Banken, nach dem bestandenen Stresstest das grüne Licht des Regulierers zur Ausschüttung von Dividenden zu nutzen, bewegt deren Kurse. Lediglich die Citigroup will ihre Dividende nicht erhöhen und kündigte auch keinen neuen Aktienrückkauf an. Der Kurs sinkt um 1,2 Prozent - Bank of America verlieren 0,6 Prozent. Größter Gewinner sind Morgan Stanley (+3,9%) und auch Goldman Sachs (+1,9%). Morgan Stanley verdoppelt die Dividende und will Aktien für bis zu 12 Milliarden Dollar zurückkaufen. JP Morgan ziehen um 0,7 Prozent an. Die Ankündigung einer Sonderdividende treibt den Kurs des Baustoff- und Holzexperten Boise Cascad um 3,6 Prozent nach oben. Herman Miller sacken um 7,3 Prozent ab. Der Möbelhersteller enttäuscht mit dem Ausblick. Noch härter trifft es Celcuity mit einem Absturz um 19 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Laut Händlern könnte die Konsolidierung beendet sein. Anleger nutzten die Rücksetzer der jüngsten Zeit nun zum Einstieg. So klettterte der TecDAX zeitweise auf den höchsten Stand seit der Baisse des Jahres 2000. Im DAX zogen Infineon um 3,4 Prozent und Delivery Hero um 3,5 Prozent an, SAP gewannen 1 Prozent. Daneben nahm das Aufwärtsmomentum in BASF und Linde nach längerer Pause wieder deutlich zu: BASF stiegen um 2,3 Prozent und Linde um 1 Prozent. Das wiederum verhalf auch dem Stoxx-Index der Chemietitel zu einem neuen Rekord, er führte auch die Gewinner unter den Sektoren an. Gestützt wurde die Stimmung von den positiven Vorlagen der Wall Street. Wegen der Unterstützung der Notenbanken richte sich der Markt auf ein positives zweites Halbjahr auf der Aktienseite ein und suche nach entsprechenden möglichen Favoriten. Das treibe die Branchenrotation. Der Euro-Stoxx-50 litt darunter, dass einige Favoriten des ersten Halbjahres tendenziell eher gegeben wurden. Das betraf wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem die Reise- und Verkehrsaktien, deren Stoxx-Branchenindex weitere 0,2 Prozent verlor. Die DZ Bank hält Siemens Energy für aussichtsreich, der Kurs erholte sich um 3,6 Prozent. Fresenius und FMC gaben etwas nach. Als belastend wurden Aussagen von FMC-Chef Rice Powell gewertet, wonach die Pandemie das Unternehmen ein Jahr Wachstum kosten werde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di,8:37 Mo, 18:36 % YTD EUR/USD 1,1904 -0,2% 1,1918 1,1924 -2,5% EUR/JPY 131,56 -0,3% 131,83 131,84 +4,3% EUR/CHF 1,0956 -0,1% 1,0960 1,0962 +1,4% EUR/GBP 0,8595 +0,0% 0,8593 0,8589 -3,8% USD/JPY 110,52 -0,1% 110,61 110,56 +7,0% GBP/USD 1,3849 -0,2% 1,3872 1,3885 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4645 +0,1% 6,4609 6,4590 -0,6% Bitcoin BTC/USD 36.337,76 +4,8% 35.008,26 34.611,26 +25,1%

Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Die globale Ausbreitung der Delta-Variante in der Corona-Pandemie lässt Anleger vermeintlich sichere Häfen ansteuern, zu denen am Devisenmarkt auch der Greenback zählt. Händler verweisen auf neue Lockdowns in Europa und in der Region Asien-Pazifik.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ängste vor einer Ausweitung der Delta-Variante des Covid-19-Virus dominierten das Geschehen; zumal in Ländern wie beispielsweise Japan die Durchimpfung der Bevölkerung nicht allzu weit fortgeschritten ist. In Australien wurde der jüngste Lockdown zur Eindämmung eines neuen Ausbruchs des Virus von Sydney auf Perth ausgeweitet. Gleichwohl schloss die Börse nach einer Erholung im Späthandel nur knapp im Minus. Für Verunsicherung hätten daneben die jüngsten Luftangriffe der USA auf Ziele in Syrien und Irak gewirkt, hieß es an anderer Stelle. Die Präferenz für sichere Anlagen in diesem Umfeld zeigte sich unter anderem beim Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt und gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich höher notierte. Nikkei büßte daher auch deutlicher ein. Eine Ausnahme machte Taiwan. Dort erreichte das Marktbarometer ein Verlaufsrekordhoch und schloss minimal im Plus nach einem Rücksetzer im Späthandel. Marktteilnehmer begründeten die dortige Zuversicht mit sich stabilisierenden Corona-Zahlen in dem Land. Auf der Verliererseite befanden sich Aktien aus dem Banksektor, nachdem unter anderem in den USA die Marktzinsen erneut deutlicher gesunken waren. In Sydney drehten die Bankaktien allerdings im Verlauf knapp ins Plus. Nach unten ging es für Aktien aus dem Ölsektor. Sie folgten den Ölpreisen, die wiederum unter Bedenken zur Nachfrage angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante litten - allerdings auf hohem Niveau. Auch Spekulationen, dass die Opec+ bei ihrem Treffen am Donnerstag eine Ausweitung der Förderung beschließen könnte, drückten auf die Preise. In Seoul profitierten Kakao (+1,9%) von der Ankündigung eines Börsengangs des Internet-Bankgeschäfts.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Adidas will im zweiten Halbjahr 2021 ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen. Ab dem 1. Juli sollen bis Jahresende eigene Anteile im Wert von bis zu 550 Millionen Euro erworben werden. Einschließlich der bereits im Mai ausgeschütteten Dividende von 585 Millionen Euro werde der Sportartikelhersteller 2021 damit voraussichtlich insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro an Aktionäre ausschütten.

Beiersdorf-Aufsichtsrat bestellt zwei neue Vorstandsmitglieder

Der Aufsichtsrat des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf hat zwei neue Vorstandsmitglieder bestellt: Patrick Rasquinet übernimmt zum 1. Juli die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective mit dem Marken Eucerin, Hansaplast und La Prairie von Vincent Warnery, der am 1. Mai zum Vorstandsvorsitzenden des Hamburger Konzerns ernannt wurde. Rasquinet begann seine Karriere bei Beiersdorf 1993 und leitete seit 2010 die Selektivkosmetikmarke La Prairie mit Sitz in Zürich.

Noch kein Urteil zum Thermofenster bei Diesel-Pkw von Mercedes

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Abgasbehandlung und insbesondere dem sogenannten Thermofenster bei Diesel-Pkw von Mercedes befasst, aber noch kein Urteil verkündet. Es wurde ein Verkündungstermin für den 13. Juli angesetzt.

K+S kauft für 560 Millionen Euro Anleihen zurück - mehr als geplant

