Erst im August 2020 an die Börse gegangen und gleich eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Da steckt noch viel mehr drin und die Bohrer drehen sich!

Ridgeline Minerals treibt Gold-Silberprojekte in Nevada voran

Ridgeline Minerals, das erst im August 2020 an die Börse gegangen ist, könnte für die nächste Goldentdeckung in Nevada verantwortlich sein, schließlich besitzt es dort mit über 125 km² eines der größten Landpakete, welches von einem Junior-Explorationsunternehmen kontrolliert wird. Zum Projektportfolio gehören vier zu 100 % unternehmenseigene und sehr aussichtsreiche Gold-Silber-Explorationsprojekte auf den Trends Carlin und Battle Mountain-Eureka.

Quelle: Ridgeline Minerals

Ridgeline Minerals wird von einem renommierten Geologenteam unterstützt, das auf eine erfolgreiche Entdeckungsgeschichte von Lagerstätten des Carlin-Typs mit mehreren Millionen Unzen Gold in Nevada zurückblicken kann. Untermauert wird das Vertrauen ins Unternehmen durch den hohen Anteil des Managements von 15%. Institutionelle Investoren halten 29% und der Rest mit 56% entfällt auf Kleinaktionäre. Nach der erfolgreich überzeichneten Privatplatzierung Anfang Mai 2021 stehen nun 55,6 Millionen Aktien aus, so dass sich die Barmittel zurzeit auf ca. 5,8 Millionen kanadische Dollar belaufen. Die äußerst aussichtsreichen Projekte Carlin-East, Bell Creek, Swift und Selena bieten die Möglichkeit, eine neue Entdeckung in bewährten Gebieten zu machen, wobei auf Selena und Swift im Jahr 2020 bereits Bohrungen über mehrere tausend Meter gemacht wurden. Alle Projekte befinden sich in direkter Umgebung von historischen und gegenwärtig produzierenden Minen und wurden in der Vergangenheit eher sporadisch erkundet und untersucht. Die strategischen Carlin Trend Landpositionen Carlin-East und Bell Creek befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ren-Banshee-Lagerstätte von Nevada Gold Mines und auf dem Trend der Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten Goldstrike und Rodeo-Meikle. Im 3. Quartal 2020 bestätigte Nevada Gold Mines ein laufendes Bohrprogramm auf dem Grundstück Ren-Banshee mit Tiefbohrungen, das nur 250 Meter westlich der Grundstücksgrenze von Bell-Creek entfernt liegt.

Quelle: Ridgeline Minerals

Carlin-East liegt nur 4 Kilometer nördlich von und auf dem Streich der Leeville Mine, die zuletzt mit der North Leeville Entdeckung mit Abschnitten von über 35 Gramm Gold pro Tonne auf 21,3 Meter und 9,0 Gramm Gold pro Tonne auf 3,7 Meter auf sich aufmerksam machen konnte. Auf diesem Projekt wird sich das diesjährige Bohrprogramm von Ridgeline auf die Erprobung des äußerst aussichtsreichen Zielgebiets Crash Zone am Schnittpunkt einer Oberflächen-Bodenanomalie mit denselben Verwerfungszonen konzentrieren, die die Entdeckung North Leeville im Südwesten beherbergt. Das erste Kernbohrgerät konnte bereits mobilisiert werden, um das 3.000 Bohrmeter umfassende Bohrprogramm zu starten. Es besteht aus drei tiefen Kernbohrungen, die auf höffiges Karbonat-Wirtsgestein der Lower Plate in der Popovich-Formation und Bootstrap- Formation im Zielgebiet Crash Zone abzielen. Mit den ersten Bohrergebnissen kann schon bald gerechnet werden.Damit das Erkundungsteam mit der Erfassung grundlegender geologischer Daten überhaupt erst beginnen kann, konnte mit dem direkten Nachbarn Nevada Gold Mines eine Oberflächenzugangsvereinbarung ausgehandelt werden. Die Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2024 und gestattet Ridgeline Minerals die Nutzung der Straßeninfrastruktur des Carlin Complex, um Zugang zu seinem Konzessionsgebiet Bell Creek zu erhalten. Explorationspotenzial auf Distriktbasis besteht auf einer Gesamtfläche von 50qkm beim Goldexplorationsprojekt Swift, das sich innerhalb des produktiven Cortez-Distrikts des Battle Mountain-Eureka Trends befindet. Zahlreiche frühere und derzeit produzierende Goldminen mit mehreren Millionen Unzen Gold, einschließlich der Lagerstätten Pipeline, Cortez Hills, Fourmile und Goldrush, befinden sich unterhalb von Swift entlang des Cortez Structural Corridor. Das Phase-I-Bohrprogramm von Ridgeline im Jahr 2020 durchteufte alteriertes und lokal mineralisiertes Wirtsgestein der Wenban-Formation, das zuvor von früheren Betreibern auf dem Projekt Swift nicht identifiziert worden war. Dies ist eine bedeutende Entwicklung für das Unternehmen, da die Wenban-Formation die primäre Goldlagerstätte für alle Goldvorkommen größer 5 Millionen Unzen im gesamten Cortez District ist. Die flache Silber-Gold-Entdeckung auf Selena bietet hervorragendes Wachstumspotenzial in diesem Jahr. Im vierten Quartal 2020 meldete Ridgeline eine oberflächennahe Silber-Gold-Entdeckung, die im Februar 2021 durch die Analyse zuvor erworbener historischer Daten mehr als verdoppelt werden konnte. Die Analyse unterstützt die Überzeugung des Teams, dass Selena die potenzielle Größe aufweist, um eine Lagerstätte mit flachen Oxyden und großen Tonnagen zu beherbergen. Um dies zu belegen, hat das Unternehmen hier ein fast 3.500 Meter umfassenden Infill- und Step-Out-Bohrprogramm abgeschlossen. Das Hauptziel des Bohrprogramms der Phase IV ist, das potenzielle Ausmaß der oberflächennahen Oxid-Silber-Gold-Entdeckung weiter zu definieren, um das Projekt bis zu einer ersten Ressourcenschätzung Ende 2022 voranbringen zu können. Das Programm bestand aus 14 Infill- und Step-out-Bohrlöchern auf einer Streichlänge von mehr als zwei Kilometern zwischen der neuen Entdeckung des Unternehmens und dem Ziel Sonic, rund 1,3 km in nördlicher Richtung.

Quelle Ridgeline Minerals

Die ersten 4 Bohrlöcher durchteuften hochgradige Silberabschnitte mit bis zu 123,2 Gramm Silber pro Tonne über 44,2 Meter. Das Unternehmen hat ferner ein Phase-I-Bottle-Roll-Metallurgie- Programm gestartet, um die potenzielle Rentabilität eines zukünftigen Szenarios mit Haufenlaugungsverarbeitung in dem Projekt zu beurteilen.

Fazit

Die nächste große Goldentdeckung in Nevada steht vielleicht schon bald bevor und Ridgeline könnte damit den Markt überraschen. Kursbewegende Nachrichten sollte es in naher Zukunft auf jeden Fall geben. Zwischen Juni und Juli sind weitere Phase IV Bohrergebnisse aus Selena geplant und die Monate danach sollte das 3.000 Meter Bohrprogramm auf Carlin-East beginnen und erste Analyseergebnisse liefern. Dann wird sich schon zeigen welches Potential in diesem schlummernden Riesen steckt.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,US6412661018,CA7660871004