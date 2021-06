London (ots/PRNewswire) - -- Bharti Global (Bharti) übt Call-Option unter bestehender Aktionärsvereinbarung aus, um weitere 500 Mio. US-Dollar zu investieren-- OneWeb sichert die Finanzierung am Jahrestag des HMG/Bharti-Angebots-- Unternehmen finanziell abgesichert, ohne Ausgabe von FremdkapitalOneWeb, das globale Unternehmen für Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit (LEO), hat am Jahrestag des erfolgreichen Angebots der britischen Regierung und von Bharti Global (Bharti), OneWeb aus dem US Chapter 11 zu kaufen, weitere Finanzmittel eingeworben und damit die Gesamtfinanzierung auf 2,4 Milliarden US-Dollar erhöht. OneWeb hat seine Transformation mit der Ausübung einer Call-Option durch Bharti abgeschlossen, um weitere 500 Mio. US-Dollar in das Unternehmen zu investieren.Die heutige Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich OneWeb auf seinen achten Start am 1. Juli vorbereitet und die mit Spannung erwartete und strategisch wertvolle Abdeckung der arktischen Region bis zum 50. Breitengrad.Die Call-Option wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Nach Abschluss der Kaufoption und mit der Investition von Eutelsat in Höhe von 550 Mio. US-Dollar wird Bharti 38,6 % halten. Die britische Regierung, Eutelsat und Softbank werden jeweils 19,3 % besitzen.Die endgültige Aktionärsstruktur kann sich in dem Maße ändern, in dem ein Mitglied der Aktionärsgruppe sich entscheidet, einen Teil dieser Call-Option auszuüben.Nach der Fertigstellung wird OneWeb 2,4 Milliarden US-Dollar an Eigenkapitalinvestitionen gesichert haben, wobei keine Schulden ausgegeben werden.Kommentare des Executive Chairman von OneWeb, Sunil Bharti Mittal:"OneWeb stellt eine einzigartige Gelegenheit für Investoren zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Kommerzialisierung der Raumfahrt dar. Mit der Priorität des globalen ITU LEO-Spektrums, den Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen, der erfolgreichen Startdynamik und den zuverlässigen Satelliten ist OneWeb bereit, den lebenswichtigen Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für diejenigen zu decken, die bisher zurückgeblieben sind. Nationalstaaten können ihre Universaldienstverpflichtungen beschleunigen, Telcos ihren Backhaul und Unternehmen und Regierungen können abgelegene Anlagen bedienen."Stellungnahmen von Rt. Hon Kwasi Kwarteng, MP, Secretary of State, BEIS:"Die heutige zusätzliche 500-Millionen-Dollar-Investition von Bharti in OneWeb ist ein weiteres Vertrauensvotum des Marktes in das Unternehmen. Es ist klar, dass die Investoren eine starke Zukunft für dieses unglaubliche, hochmoderne Unternehmen und einen soliden kommerziellen Grund für die Investition sehen."Die Kapitalbeteiligung der Regierung an OneWeb ermöglicht es Großbritannien nicht nur, Low Earth Orbit Technologie einzusetzen, sondern wird unser Land an die Spitze des Kleinsatellitenmarktes bringen, der in den kommenden Jahren schnell wachsen wird."Jetzt, da OneWeb sein ursprüngliches Finanzierungsziel erreicht hat, glaube ich wirklich, dass das Unternehmen schnell zu einem Gewinn für den britischen Steuerzahler wird, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie ihr Ehrgeiz verwirklicht wird, im nächsten Jahr globale Breitbandverbindungen anzubieten."Shravin Mittal, Managing Director von Bharti Global, beobachtet:"Bharti ist hocherfreut, unser Vertrauen in den schnellen Fortschritt von OneWeb zu zeigen, indem wir unsere Call-Option mit der Unterstützung unserer Mitaktionäre ausüben. In nur einem Jahr und während einer weltweiten Pandemie haben wir gemeinsam OneWeb umgestaltet und den Betrieb wieder auf vollen Touren gebracht. Mit dieser Finanzierungsrunde schließen wir die Finanzierungsanforderungen ab. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern, der britischen Regierung, Softbank und Eutelsat, zusammenarbeiten, um diese einzigartige Gelegenheit zu realisieren."Kommentare von Neil Masterson, CEO von OneWeb:"Der Abschluss unserer Finanzierung versetzt OneWeb in eine starke Position. Wir haben deutlich niedrigere Einstiegskosten als jeder LEO. Wir profitieren von 3,4 Mrd. US-Dollar an Investitionen der ursprünglichen Anteilseigner vor Chapter 11, was das neue OneWeb zu einer dreimal günstigeren Konstellation macht. Mit dem bevorstehenden Start werden wir 40 % unseres Netzwerks fertiggestellt haben. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung und mit nur zehn weiteren Markteinführungen werden wir eine globale Abdeckung erreichen. Die Investoren haben die außergewöhnlichen Bemühungen des OneWeb-Teams unterstützt, mehr von der globalen Konnektivität zu liefern, die die Welt braucht."Informationen zu OneWebOneWeb ist ein globales, aus dem Weltraum betriebenes Kommunikationsnetzwerk mit Hauptsitz in London, das Konnektivität für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden ermöglicht. Es implementiert eine Konstellation von Satelliten im erdnahen Orbit (Low Earth Orbit, LEO) mit einem Netzwerk globaler Gateway-Stationen und einer Reihe von Benutzerterminals, um einen erschwinglichen, schnellen Kommunikationsdienst mit hoher Bandbreite und geringer Latenz bereitzustellen, der mit der IoT-Zukunft verbunden ist und den Weg für die Bereitstellung von 5G für alle und überall ebnet. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.oneweb.world