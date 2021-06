Berlin - Die Unionsparteien haben in der neuesten Forsa-Umfrage zum ersten Mal seit Anfang März wieder die 30-Prozent-Marke erreicht. Laut der Erhebung für RTL und n-tv, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde, verbesserten sich CDU/CSU erneut um einen Prozentpunkt.



Auch die Linke und die sonstigen kleineren Parteien gewinnen jeweils einen Prozentpunkt. SPD, Grüne und FDP verlieren je einen Prozentpunkt. Damit ist der Vorsprung der Union vor den Grünen auf zehn Prozentpunkte angewachsen. Die SPD kommt in der Umfrage auf 14 Prozent, die FDP auf 12 Prozent, die Linke auf 7 Prozent, die Grünen auf 20 Prozent, die AfD auf 9 Prozent und die Sonstigen auf 8 Prozent.



Für die Erhebung wurden vom 22. bis zum 28. insgesamt 2.501 Personen befragt.

