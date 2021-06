Du wirst oft hören, dass diversifiziertes Investieren dein Ticket zu wachsendem Wohlstand ist. Und oft bedeutet das, dass du eine Reihe von Aktien besitzt, so dass du in Unternehmen aus verschiedenen Marktsektoren investiert bist. Aber während der Besitz einer Reihe verschiedener Aktien ein guter erster Schritt in Richtung eines diversifizierten Portfolios ist, kann es auch von Vorteil sein, von dort aus weiter zu diversifizieren. Hier sind einige Investitionen, die du außerhalb von Aktien in Betracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...