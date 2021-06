München (ots) -- Kosten für Kilowattstunde Gas in Deutschland 2020 bei 6,2 Cent, EU-Schnitt bei 7,0 Cent- Gaspreis steigt - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwarten- Forschungsinstitut IPRI: 2020 insgesamt 232 Mio. Euro Sparpotenzial durch AnbieterwechselMünchen (ots) - Verbraucher*innen in Deutschland zahlten 2020 für Gas (https://www.check24.de/gas/) weniger als im Durchschnitt der Europäischen Union. Inklusive aller Abgaben und Steuern lag der Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/) im zweiten Halbjahr 2020 mit durchschnittlich 6,2 Cent pro Kilowattsunde im EU-Mittelfeld. In der Europäischen Union zahlten Gaskund*innen im Schnitt 7,0 Cent je Kilowattstunde. Deutlich günstiger ist Gas im Osten Europas. In Lettland kostete die Kilowattsunde Gas z. B. nur 2,8 Cent, in Litauen 3,0 Cent und in Ungarn 3,1 Cent. Am teuersten war Gas in Schweden und den Niederlanden. Hier wurden jeweils mehr als zehn Cent pro Kilowattstunde fällig.1)Setzt man die Gaspreise ins Verhältnis zur jeweiligen Kaufkraft, gehörte Deutschland neben Luxemburg, Litauen oder Belgien sogar zu den günstigsten Ländern. Demnach war Gas in Spanien, Portugal und Italien am teuersten. Das belegen die aktuellsten Daten von Eurostat.1)Gaspreis steigt - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwartenIm ersten Halbjahr 2021 ist der Gaspreis in Deutschland gestiegen. Im Juni zahlt ein Musterhaushalt (Jahresverbrauch: 20.000 kWh) im Schnitt 1.289 Euro. Im Januar waren es noch 1.247 Euro. Das ist ein Plus von 3,4 Prozent.2) 440 Grundversorger haben ihre Preise seit Januar 2021 angehoben. Die Preissteigerungen in Höhe von durchschnittlich 6,5 Prozent betreffen rund 2,3 Mio. Haushalte. Ein Grund dafür ist die Einführung des CO2-Preises für fossile Energieträger."Verbraucher*innen in Deutschland zahlen derzeit nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe Rekordpreise für Gas", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Gasverbrauch zahlt dieses Jahr durch die CO2-Abgabe 119 Euro mehr. Mittel- und langfristig wird Gas also schon aufgrund der negativen Klimabilanz noch teurer."Auch bei steigender CO2-Abgabe (https://www.check24.de/strom-gas/ratgeber/co2-abgabe/) bleibt Deutschland im Vergleich der EU-Staaten weiter im Mittelfeld. Länder wie Schweden oder Frankreich haben schon seit Jahren eine CO2-Steuer.Anbieterwechsel spart aktuell im Schnitt 27 ProzentDeutlich senken lassen sich die Kosten für Gas (https://www.check24.de/gas/) durch einen Wechsel zu einem günstigen alternativen Anbieter. Besonders für Verbraucher*innen, die noch in der teuren Grundversorgung sind. Dort hat der Gaspreis mit 1.515 Euro im Juni einen Höchstwert erreicht. Damit ist Gas bei den zehn günstigsten Alternativanbietern (1.110 Euro) aktuell im Schnitt 27 Prozent günstiger als die örtliche Grundversorgung.Eine Studie des Forschungsinstituts IPRI hat nun im Auftrag von CHECK24 gezeigt, dass das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Gasanbieters enorm ist: Insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro sparten CHECK24-Kund*innen über elf Jahre hinweg durch einen jährlichen Wechsel. Allein im Jahr 2020 haben sie 232 Mio. Euro gespart - so viel wie nie zuvor.3)1)Quelle: Eurostat Preise Gas für Haushaltskunden, ab 2007 - halbjährliche Daten2)Quelle: CHECK24-Gaspreisindex berücksichtigt pro Netzgebiet den Preis des Grundversorgungstarifs, den jeweils günstigsten Tarif des Grundversorgers sowie den je günstigsten Tarif der zehn preiswertesten Alternativanbieter. Die Preisberechnung basiert auf dem durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Vierpersonenhaushalts (20.000 kWh) und erfolgt einmal im Monat. Die Gewichtung wird jährlich anhand des Monitoringberichts der Bundesnetzagentur angepasst.3)IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten beruhen auf der Studie "Kundenersparnis im Produktbereich Energie - 2020", München und Stuttgart, 26.3.2021, weitere Informationen unter https://ipri-institute.com/wp-content/uploads/2021/06/20210326_CHECK24-Energie.pdf 