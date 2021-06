Wegen Corona-Beschränkungen fällt der PMI von 51,0 auf 50,9, verbleibt aber in der Wachstumsphase.Peking - Chinas Wachstum im verarbeitenden Gewerbe hat sich im Juni infolge der Corona-Beschränkungen wegen neuer Infektionen in Südchina leicht verlangsamt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Vormonat auf 50,9 von 51,0 im Mai, wie Daten des nationalen Statistikbüros (NBS) am Mittwoch zeigten. Die 50-Punkte-Marke trennt auf monatlicher Basis zwischen Wachstum und Kontraktion.

