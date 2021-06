Nach dem Angriff des DAX auf das Rekordhoch von Mitte Juni am Vortag dürfte es am Mittwoch zunächst ruhiger zugehen. Am Vortag hatte dem Leitindex in der Spitze mit knapp 15.753 Zählern nicht mehr viel bis zu seinem Rekordhoch von fast 15.803 Punkten gefehlt. Zum Ende des ersten Börsenhalbjahres fällt die Bilanz indes gut aus.An der Wall Street war der Aufwärtsdrang gestern allerdings erlahmt, nach Gewinnen des Dow Jones Industrial zum Auftakt hatte der Leitindex diese fast vollständig eingebüßt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...