Gute Nachrichten für die Aktionäre von Adidas. Nach einer ordentlichen Dividende folgt nun noch ein Aktienrückkaufprogramm. Knorr-Bremse greift nach Hella. Der Anschluss zur Top-Liga wird gesucht. Volkswagen wird in den USA erneut an den Pranger gestellt. Neue Forderungen nach weiteren Strafzahlungen werden laut.Starke Vorgaben kommen heute früh aus Asien. Die Anleger sind in Kauflaune und folgen der positiven Stimmung in Europa und Nordamerika. Nahezu alle asiatischen Benchmarks notieren während der Sitzung höher, wobei die Börse in Taiwan ...

