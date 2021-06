Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Handelstag hinter sich. Der DAX startete noch etwas verhalten, zog dann aber schnell kräftig an. Am Ende lag er bei 15.691 Punkten. Das ist ein Plus von fast 0,9 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Adidas.