Vaduz (pts012/30.06.2021/07:50) - Unter den Assetklassen ist es unter anderem bekannt als diejenige, die Innovationen als Treibstoff des Mittelstandes fördert und nicht selten in noch sehr frühen Phasen einer Unternehmung oder gar Ideenfindung die oft einzige Finanzierungsmöglichkeit zur Umsetzungsgestaltung ist. Private Equity ermöglicht genau da finanzielle Unterstützung, wo gegebenenfalls anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise klassische Bankdarlehen, an ihre Grenzen stoßen.

Zudem bietet Private Equity das gewisse Grad an Vertraulichkeit und Ruhe, die ein Unternehmen in gewissen Phasen des Lebenszyklus benötigen wird. Insbesondere im Bereich der Frühphasenfinanzierung, dem sogenannten Venture Capital, ist ein gewisser Gestaltungsspielraum kreativer Köpfe und Innovationstreiber unabdingbar. Meist bestehen aber auch insbesondere im Auf- und Ausbau der kaufmännischen Unternehmensführung und der Gestaltung einer operativ funktionierenden Aufbauorganisationsstruktur erkennbare Defizite, die gezielt durch Fachexpertise von Venture-Capital-Investoren eingebracht werden können.

So weist jede der Finanzierungsphasen bzw. Lebenszyklen eines Unternehmens unterschiedliche Schwerpunkte und Herausforderungen auf. Unterteilen lässt sich dabei Private Equity in die Phasen Early Stage und Expansion, welche in der Regel beide dem Bereich des Venture Capital zugerechnet werden, sowie die Phase Later Stage. In früheren Phasen liegt die Herausforderung meist in der Schaffung von Grundstrukturen, Marktfähigkeiten, Personalaufbau und Überzeugung von potenziellen Kapitalgebern, wenn gleich in späteren Phasen Herausforderungen wie Marktpositionierung, Wachstum, Kapitalstruktur und Expansion warten.

Grafik zu den Private-Equity-Phasen: https://www.adrealis-kvg.de/wp-content/uploads/2021/06/Private-Equity.png

Unabhängig von der Phase, in der sich eine Unternehmung befindet, liegt ein besonderes Augenmerk auf den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Managements. Bei den gebräuchlichsten Gesellschaftsformen ist die Einflussnahme der Gesellschafter im Rahmen der Gesellschafterversammlungen vollständig gegeben, die Verantwortung für die operative Umsetzung und das fachspezifische Know-how hingegen liegt zweifelsohne in den Sphären des Managements, das sich in der Regel zumindest zu einem gewissen Anteil aus den Gründern und Initiatoren der Idee zusammensetzt.

Genau hierin zeigt sich die Vielfältigkeit des Private Equity, die über das Dasein als Assetklasse hinausgeht. Ziel ist durch Identifikation von Initiatoren für ihre sachwertbasierte Unternehmung und die Übernahme der operativen Verantwortung eine zugrundeliegende Finanzierungsnotwendigkeit Realität werden zu lassen. Dabei besteht die besondere Aufgabe darin, die Möglichkeit diese Expertise über vollregulierte Finanzierungsstrukturen einem Investorenpublikum zugänglich zu machen und dabei die gesamte Prozesskette der aufsichtsrechtlich bedingten Anforderungen vollumfänglich abzubilden, ohne dass es dabei zu Reibungsverlusten und Interessenkonflikten kommt. Eine Aufgabe, die im Rahmen der europäischen AIFM-Richtlinie ausschließlich von einem externen Service-AIFM übernommen werden kann.

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White-Label- Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion."

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

Herzlich willkommen zu den ersten Xolaris-Sachwertetagen!

Am 6. und 7. Juli 2021 erhalten Sie von uns einen umfassenden Überblick zu den aktuellsten und gefragtesten Themen im Sachwertebereich. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um mehr über Strategien, Aufgaben und Funktionen der Unternehmen rund um geschlossene AIFs zu erfahren.

Auch wenn wir Sie gerne persönlich kennenlernen möchten, ist aufgeschoben ja nicht aufgehoben und wir stehen Ihnen jederzeit gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Weblink zu den Xolaris-Sachwertetagen: https://sachwertetage.xol-group.com/21

Termin: 7. Juli 2021 | 11 Uhr | https://event.webinarjam.com/register/41/n1g1zb74

KAI RENNING | CIO | XOLARIS Gruppe

Externe Service-KVG - Wichtigkeit und Wertigkeit im Sinne der Anleger

Die externe Service-KVG positioniert sich zwischen den Initiatoren Alternativer Investmentfonds und den jeweilig adressierten Anlegern. Als aufsichtsrechtlich beaufsichtigte Funktionärin sorgt sie dabei mit ihrem Dienstleistungsspektrum für das höchste Maß an Transparenz, Kompetenz und Anlegerschutz. Zudem ist sie zentraler Koordinator der Prozessketten zwischen den einzelnen Protagonisten und dem Investmentvermögen an sich.

