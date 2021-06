Fondsmanager Volker Schilling weiß erstaunliches in Sachen Impfstoffe zu berichten. Börsenpfarrer Uwe Lang empfiehlt konservative, scheinbar langweilige, aber vielversprechende Werte und Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Risse verspricht in seinem neuen Buch: Die Inflation kommt - wie sie sich nicht nur davor schützen, sondern sogar davon profitieren können - das sind unsere drei Themen in dieser Episode von Börsenfunk mit Martin Kerscher am Mikrofon.